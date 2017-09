Podemos acusa al Gobierno de poner en riesgo a los Mossos y de aumentar la tensión

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha acusado hoy al Gobierno del PP de poner en riesgo a los Mossos d'Esquadra al colocarles en la tesitura de cumplir las resoluciones del TC y ordenes judiciales y con ello seguir aumentando la "escalada de tensión" y la crisis en Cataluña.

Montero ha respondido así en rueda de prensa en el Congreso al ser preguntada insistentemente sobre si Podemos cree que los Mossos deben cumplir con la legislación española o la catalana, ante lo que ha argumentado que deben acatar "las dos a la vez".

La portavoz de Unidos Podemos no niega que la Justicia debe funcionar con normalidad en un Estado de Derecho, pero considera que el PP está utilizando al Tribunal Constitucional como "brazo ejecutor" de su estrategia para "judicializar" el conflicto en Cataluña por su "incapacidad" para entender y dar soluciones a esta crisis.

De esta forma se pronunciaba también sobre la orden que ha trasladado la Fiscalía de Cataluña a los mandos de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional para que "requisen urnas" y todo el material del referéndum y que denuncien cualquier "acto" de las autoridades encaminado a organizar el 1-O.

"No se puede poner a los funcionarios públicos en esa tesitura" por la "incompetencia" de no haber logrado un acuerdo que permita a los catalanes pronunciarse en un "referéndum con garantías", ha recalcado Montero al defender la apuesta de su partido y de Cataluña En Comú por el diálogo para solucionar la crisis política y territorial.

Ha reiterado que la solución "más sensata" y "más democrática" no es utilizar a los jueces y los tribunales, sino dar la palabra a los catalanes y ha al Ejecutivo y al resto de las fuerzas políticas a no poner en riesgo a los funcionarios públicos y sentarse a negociar ya mismo un referéndum pactado y con garantías en Cataluña, para lo que -en su opinión- hay tiempo incluso antes del próximo 1 de octubre.

Para Montero, la actitud "irresponsable" tanto del Gobierno de Rajoy como de la Generalitat está alimentando la "tensión y la confrontación" sin aportar ninguna solución y, frene a ello, sólo Podemos plantea propuestas para resolver la crisis catalana con diálogo.

La portavoz de Unidos Podemos ha insistido en que las fuerzas de seguridad y los Mossos están para cumplir con sus obligaciones y que los representantes políticos no deben utilizar las instituciones de "de forma partidista".

Tras definir a los Mossos como una "fuerza del orden catalana con funciones especificadas", ha reconocido que los agentes autonómicos deben cumplir las obligaciones que marca el conjunto de la legislación, pero ha criticado que los políticos pretendan que sean las fuerzas policiales las que decidan por "no ser capaces de articular una respuesta política".

En su opinión, la respuesta "no puede ser judicial", sino democrática, por lo que ha deseado que después del 1 de octubre se "entre en razón" y las fuerzas políticas sean capaces de dar voz a los catalanes.