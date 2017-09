Sondeo: Más de la mitad de los catalanes cuestionan que el referéndum sea válido y legal

Más de la mitad de los catalanes (el 56%) consideran que el referéndum del 1-O, tal y como está planteado, no es válido ni legal y el 82% hacen responsable al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del crecimiento del secesionismo, según una encuesta de Metroscopia que publica hoy El País.

El muestreo, elaborado a partir de un millar de entrevistas a potenciales votantes residentes en Cataluña, se realizó el pasado 7 de septiembre, el mismo día en que el Tribunal Constitucional suspendió la ley del Parlamento catalán que regula el referéndum sobre la independencia y también el decreto que lo convoca para el 1 de octubre próximo.

De la encuesta se desprende que un 63% de los catalanes de entre 18 y 34 años cuestionan la validez legal del referéndum y que el 56%, especialmente los más jóvenes, opinan que el Gobierno de la Generalitat debería promover la salida negociada a la crisis actual, copiando el modelo vasco.

Además, señala que ocho de cada diez entrevistados culpan al Gobierno de España de "reforzar el independentismo en vez de debilitarlo" y que esta opinión no es exclusiva de los que apoyan a los partidos soberanistas, sino que también la comparten cuatro de cada diez votantes del PP.

Una amplia mayoría de los encuestados (el 60%) calificaron de "mala" la situación política actual de Cataluña y también fueron mayoría (el 44%) los que se mostraron en desacuerdo con la manera cómo se tramitó la Ley del Referéndum en el Parlamento catalán, según Metroscopia.

En caso de que se llegara a celebrar la consulta popular del 1-O, el 56% de los catalanes opina que harían falta más votos a favor de la independencia que en contra, siempre con una participación suficientemente elevada, frente al resto que consideraron irrelevante ese dato.

En cuanto a la repercusión que pudieran haber tenido los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils en la crisis política catalana, una encuesta realizada por Sigma Dos para el diario El Mundo señala hoy que el 65,5% de los encuestados opinaron que los independentistas sacaron rédito de los ataques.

La mayoría de quienes respondieron a la encuesta (un 38,9%) destacaron la labor que realizaron los Mossos D'Esquadra ante aquellos hechos, por encima de la actuación del Gobierno de España y del Gobierno catalán.

El sondeo de Sigma Dos pone también de manifiesto que la presencia del Rey en la manifestación contra el terrorismo en Barcelona fue bien valorada en un 41,6% de los casos.

La mayoría de los españoles entrevistados, añade, afirmó no haber variado sus actividades a raíz de los atentados, a pesar de que el 39,4% ve "bastante probable" que se produzca otro ataque similar en España en los próximos meses y que el 42,6% no ve que nuestro país tenga una capacidad distinta a otros para hacerle frente.