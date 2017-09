Montilla: el referéndum del 1-O no tendrá reconocimiento y el Govern lo sabe

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y senador del PSC, José Montilla, ha afirmado hoy que el 1 de octubre "no habrá un referéndum con garantías y reconocido" a nivel internacional y eso el Govern "lo sabe", al tiempo que ha alertado de que "democracia y referéndum no son sinónimos".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Montilla ha subrayado: "Este referéndum no será reconocido internacionalmente, lo sabe todo el mundo y creo que también es sabido por parte de los organizadores", en alusión al Govern y a las fuerzas independentistas.

El exlíder del PSC ha cuestionado así las condiciones y garantías con las que el Govern ha hecho la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, suspendida ya por el Tribunal Constitucional.

José Montilla se ha referido también a la aprobación de las 'leyes de desconexión' en el Parlament y a la posterior suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional de las mismas y de la organización del referéndum y los decretos que la desarrollan.

El expresidente de la Generalitat y exlíder del PSC ha advertido al respecto que "democracia y referéndum no son sinónimos" puesto que para que una consulta sea democrática debe reunir una serie de garantías y condiciones legales que no se dan en este caso.