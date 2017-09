Iceta traslada a Arrimadas el rechazo del PSC a moción censura a Puigdemont

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha trasladado hoy a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, el rechazo de los socialistas a una moción de censura al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya que consideran que no es la mejor fórmula para la convocatoria de elecciones.

Arrimadas ha iniciado hoy la ronda de contactos con los líderes políticos catalanes, después de que anteayer plantease una moción de censura a Puigdemont tras la aprobación de la ley del referéndum, con el "único" objetivo de convocar "inmediatamente" elecciones autonómicas para evitar así el "choque institucional y social" ante el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre, ya suspendido de forma cautelar por el Tribunal Constitucional.

La jefa de la oposición en la cámara catalana se ha reunido así a las once y cuarto de la mañana en el Parlament con Miquel Iceta y, posteriormente, ha mantenido un encuentro con el presidente de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell, ante de cerrar esta ronda de contactos con el presidente del PPC, Xavier García Albiol, prevista para última hora de la mañana.

Según ha explicado en un comunicado el PSC, en el transcurso de la reunión Arrimadas ha explicado a Iceta esta propuesta de moción de censura al presidente de la Generalitat.

Los socialistas consideran que, si bien la única salida a la situación actual de Cataluña pasa por la convocatoria de elecciones, creen que la presentación de una moción de censura "no es en estos momentos la mejor forma de conseguirlo".

Arrimadas, según este comunicado, se ha comprometido con Iceta a mantenerle informado sobre el resultado de sus conversaciones con el resto de líderes políticos catalanes.