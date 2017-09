Barcelona reconoce a los servidores públicos por su actuación tras el atentado

Barcelona ha reconocido hoy en un emotivo acto en el Auditori de la capital catalana la labor que los cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia realizaron para atender y asistir a las víctimas de los atentados el 17 de agosto en La Rambla.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha presidido la entrega de la Medalla de Oro al Mérito Cívico del Ayuntamiento a la Guardia Urbana, al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB), al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Barcelona (Bomberos de Barcelona), a los Mossos d'Esquadra y al Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Al acto han asistido unas 1.500 personas, la mayoría miembros de los cuerpos y servicios homenajeados y familiares, además de representantes de la corporación municipal, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; el conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, y el de Salud, Antoni Comín.

Tras entregar las medallas, Colau, visiblemente emocionada, ha asegurado que "nadie podrá borrar nunca la ejemplar respuesta cívica de todos los servidores públicos" que estaban en La Rambla en "aquella tarde terrible", a quienes no ha dudado en calificar de "héroes" por permanecer "en el momento mas difícil, en el lugar mas difícil. Mucho más de lo que se os puede pedir", ha concluido.

"Los terroristas nos han hecho daño pero han fracasado en sus objetivos", ha asegurado la alcaldesa de Barcelona que ha remarcado: "somos una ciudad de paz orgullosa de su diversidad".

Ada Colau ha remarcado que "son los cuerpos de seguridad y servicios de emergencias los que siempre están allí, los que siempre responden cuando se le necesita" y los ha considerado "imprescindibles" en la ciudad.

"Me quedo con lo que muchos de vosotros me dijisteis -tras el atentado-, que ninguno de vosotros quería estar en otro lugar y que si volviera a pasar volveríais a estar allí", les ha señalado a los homenajeados.

Colau ha apelado a la responsabilidad de todos y todas "para trabajar con energías renovadas para reforzar y preservar la cohesión y la convivencia, debemos esforzarnos como nunca para que estos valores que han caracterizado nuestra ciudad continúen guiándonos".

La alcaldesa de Barcelona se ha dirigido a los agentes de la Guardia Urbana para reconocerles que fueran "los primeros en estar allí" y "arriesgar la vida para salvar a muchas otras".

También ha agradecido la respuesta de los miembros del SEM, del CUESB y Bombers de Barcelona por su respuesta la tarde del 17 de agosto, que ha señalado que superó todas las situaciones de emergencia previas.

Colau ha hecho extensivo el reconocimiento "a los Mossos, por su rápido despliegue de las tareas de coordinación y resolución de la situación de emergencia", a todos los servicios involucrados, entre los que ha citado a Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional, Instituto de Medicina legal de Cataluña, Cruz Roja, los hospitales, los servicios municipales, las entidades sociales y ciudadanas, los taxistas, los vecinos y los comercios de La Rambla que abrieron sus puertas para dar refugio "a los ciudadanos que huían de la muerte".

También a la ciudadanía que horas después del atentado expresó su rechazo a la violencia con el lema "No tengo miedo".

"Tenemos que trabajar con energías renovadas para reforzar y preservar la cohesión y la convivencia, debemos esforzarnos como nunca para que estos valores que han caracterizado nuestra ciudad continúen guiándonos. Todos y todas tenemos una gran responsabilidad", ha señalado Colau.

La periodista Gemma Nierga ha hecho la glosa de la actuación de los galardonados durante el atentado, el compositor Albert Guinovart ha interpretado varias piezas musicales y la poetisa Susan Buzzi ha cerrado el acto con una invitación para hacer una multitudinaria foto familiar.