Albiol reitera a Arrimadas sus reticencias a una moción censura que "nace muerta"

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha reiterado a la presidenta de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, que la moción de censura que propuso la formación naranja "nace muerta" y "no tiene utilidad" en este momento, al haber una mayoría independentista, aunque él está a favor de un Govern "alternativo".

En declaraciones tras la reunión mantenido entre ambos dirigentes en el Parlament, Albiol ha considerado que tras el pleno en el que se han aprobado las dos leyes de ruptura independentistas, la imagen de la oposición ha quedado "muy reforzada" al "haber sido capaces de ir todos a una para defender los derechos y libertades de los catalanes".

"En el PP creemos que cuando se presentan mociones es para ganarlas en resultado o imagen. En este momento, la imagen de serenidad y responsabilidad que creo que tenemos los partidos constitucionalistas, no se si la mejor imagen es volver a una oposición dividida",

Esta moción de censura de Cs, a su juicio, "nace muerta y nos hace dudar de la utilidad de la misma", aunque ha dejado claro que "si tiene que haber moción de censura, por el PP no será. Pero hemos de reflexionar si es lo mejor, lo más inteligente y más conveniente sabiendo que no tendrá el apoyo necesario no solo para tirar adelante, sino para sacar el resultado que todos quisiéramos".

Porque si bien le parece "conceptualmente positiva" la idea de cambiar el actual gobierno catalán y conseguir un ejecutivo "alternativo" al independentista, Albiol ha reconocido que dividiría a la oposición frente al "monolítico" bloque de JxSí y la CUP.