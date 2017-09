La película catalana "Verano 1993" representará a España en los Óscar de 2018

"Verano 1993", ópera prima de la directora y guionista catalana Carla Simón, ha sido la película elegida por la Academia de Cine para representar a España en la 90 edición de los Óscar, en los que competirá por el premio al mejor filme de habla no inglesa.

La película, un delicado retrato autobiográfico del duelo infantil ambientado en Girona y filmado en catalán, se ha impuesto a las otras dos finalistas: "Abracadabra" de Pablo Berger y "1898. Los últimos de Filipinas" de Salvador Calvo.

La actriz Anna Castillo ha sido la encargada de anunciar el título elegido en un acto ante notario celebrado esta mañana en la sede de la Academia de Cine, acompañada por la presidenta de la institución, Yvonne Blake.

Con su debut, Simón (Barcelona, 1986) ha obtenido ya reconocimientos como el premio a la mejor ópera prima en la Berlinale o la Biznaga de Oro en Málaga, entre otros.

De cara a los Óscar aún tiene por delante dos filtros. A finales de año, la Academia de Hollywood anunciará los títulos de la llamada "shortlist", alrededor de 10 finalistas entre las enviadas por todos los países, y a finales de enero se conocen las cinco nominadas definitivas a mejor película de habla no inglesa.

En la sede de la Academia, preguntada por la selección de una película catalana para representar a España precisamente un día después de la aprobación de la ley del referéndum en Cataluña, Simón ha subrayado que "el cine no tiene fronteras".

"Una historia es una historia cuando tiene valores universales que llegan a la gente, y hoy igual que ayer debería ser normal una cosa así", ha señalado.

La trama de "Verano 1993" gira en torno al primer verano que Frida (Laia Artigas), una niña de seis años, pasa con su familia adoptiva (David Verdaguer y Bruna Cusí) tras haber perdido a sus padres a causa del sida.

Pese a la crudeza del tema, la directora firma una cinta luminosa y catártica para el espectador. El guion se basa, en gran parte, en sus propios recuerdos de infancia, cuando perdió a sus padres a causa de esa enfermedad.

En España la cinta ha recaudado más de 600.000 euros en taquilla y ha sido vista por 94.000 espectadores, según datos del ICAA. Se ha estrenado ya en países como Francia, Bélgica u Holanda y próximamente lo hará en Grecia, Japón, Alemania o Italia, además de Estados Unidos.

En total más de 25 países la han comprado, ha señalado la productora Valerie Delpierre, que ha destacado que se trata de una película que "emociona en todas partes donde se ha visto y que no entiende de fronteras".

En opinión de la presidenta de la Academia, la diseñadora de vestuario y ganadora de un Óscar Yvonne Blake, "Verano 1993" tiene muchas posibilidades en Hollywood porque es una película "preciosa y tierna" que aborda temas "muy actuales".

Simón ha explicado que para preparar el guion se documentó especialmente en temas relacionados con la psicología infantil y cómo los niños perciben la muerte. "La irreversibilidad de la muerte es algo que pueden entender con seis años", ha subrayado.

La última vez que un título español llegó a ser finalista al Oscar al mejor filme de habla no inglesa fue en 2004, con "Mar adentro", de Alejandro Amenábar, que además obtuvo el galardón.

En total 19 películas españolas han sido finalistas en esa categoría, pero solo cuatro se lo han llevado: "Volver a empezar" (1982) de José Luis Garci; "Belle Époque" (1992) de Fernando Trueba; "Todo sobre mi madre" (1999) de Pedro Almodóvar; y "Mar adentro" (2004) de Alejando Amenábar.