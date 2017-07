Lluís Llach, "decepcionado" con la postura "absurda" de los 'comunes'

El cantautor y diputado de Junts pel Sí (JxSí), Lluís Llach, se ha mostrado hoy "decepcionado" con la postura "absurda" de los llamados 'comunes' frente al referéndum anunciado para el 1 de octubre.

En declaraciones a la emisora Rac1, Llach se ha referido así a la postura adoptada ayer por la Coordinadora Nacional de Catalunya en Comú, que acordó apoyar la convocatoria del 1 de octubre como una movilización legítima de respuesta al "inmovilismo" del PP, pero sin considerarla un "referéndum vinculante" sobre la independencia de Cataluña.

Llach ha lamentado que una fuerza política como esta, que debería tener "un papel de intervención", se quede "al margen" del referéndum.

"No puede ser que una fuerza progresista diga que participará pero que el resultado no será vinculante (...) Es absurdo, pero han de ir encontrando su punto", ha comentado Llach, para quien esta postura por parte de una "fuerza transformadora heredera del 15-M" supone un "engaño semántico o una estafa semántica".

"No entiendo nada. Ya se apañarán", ha concluido Llach, que ha avisado de que "algún día se tendrán que definir si están por un referéndum o por el status quo".