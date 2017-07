Els Mossos atribuyen al pistolero de Gavà los homicidios de Mont-roig y Vilanova

Los Mossos d'Esquadra atribuyen al pistolero que detuvieron ayer tras tirotear a dos policías locales de Gavà (Barcelona) el homicidio de un hombre el pasado 3 de julio en Mont-roig del Camp (Tarragona) y el de un camarero de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), cometido el pasado 29 de junio.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, los Mossos d'Esquadra han concluido que Jorge C.C., de 44 años y nacionalidad española, que fue detenido ayer tras tirotear a los dos policías locales, es el autor del reciente crimen de un hombre de 63 años en su casa de Miami Platja, en Mont-roig del Camp, y del asalto a un bar de Vilanova, donde tiroteó a un camarero, que falleció, y a la dueña del local, que quedó herida crítica.

Además de los dos homicidios consumados en Mont-roig y Vilanova, los Mossos también atribuyen al detenido tres tentativas de homicidio: los dos agentes de la policía local a los que tiroteó ayer y la dueña del bar de Vilanova, que se recupera de las lesiones sufridas el 29 de junio.

Los Mossos d'Esquadra registran hoy el domicilio del detenido, natural de Calafell (Tarragona) y empadronado actualmente en la urbanización Muntanya del Mar de Canyelles (Barcelona), donde ayer fue detenido en una zona boscosa, en búsqueda de pistas para aclarar la motivación de sus asaltos.

Jorge C.C. asaltó ayer al mediodía con una réplica de un subfusil AK-47 a dos agentes de la policía local de Gavà que se habían acercado a su vehículo después de que estuviera merodeando por los alrededores del tanatorio de esta localidad, donde ayer se oficiaba precisamente el velatorio por el hombre asesinado por arma de fuego el 3 de julio en Mont-roig del Camp.

El conseller de Interior, Jordi Jané, ya anunció anoche que la munición usada en el tiroteo de Gavà es la misma que se empleó en el homicidio de Miami Platja.

Tras varias pesquisas, los Mossos d'Esquadra han llegado a la conclusión de que el detenido, que no tenía antecedentes penales, también tiroteó mortalmente al camarero del bar "Sindicat del Vi" de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el pasado 29 de junio, y dejó crítica también por heridas de bala a la dueña del local, ambos de origen húngaro.

El hombre, que ayer al mediodía iba solo en su vehículo, merodeaba por los alrededores del tanatorio de Gavà cuando hacia las 15.15 horas se le acercó un agente de la policía local de Gavà para darle el alto debido a su actitud sospechosa.

Sin mediar palabra, y desde su propio vehículo, Jorge C.C. disparó al agente a la pierna y, en su huida también tiroteó al otro policía local, que permanecía en su coche patrulla, en este caso dejándolo en estado crítico al impactar un proyectil en su rostro.

Tras efectuar varios disparos contra los dos policías locales, el hombre se dio a la fuga con su coche, un Alfa Romeo de color verde, hasta que una patrulla de los Mossos d'Esquadra apostada en la C-31, que integraba el dispositivo de búsqueda, le dio instrucciones para que se detuviera.

El fugitivo no sólo no detuvo el vehículo, sino que intentó atropellar a los dos mossos, que respondieron con varios disparos para que desviara su ruta, ante lo que el hombre dio un giro de volante y se dirigió hacia la urbanización de La Muntanya de Mar de Canyelles, donde actualmente está empadronado.

Una vez allí, abandonó el coche y huyó hacia una zona montañosa, en la que fue arrestado poco después sin oponer resistencia.