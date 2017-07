A Julio Iglesias le aparece un hijo de 40 años

El abogado Fernando Osuna, que representa a Javier Sánchez, supuesto hijo de Julio Iglesias, ha confirmado que la prueba de ADN ha dado un resultado "de un 99,99 % de coincidencia" entre el cantante y su cliente, quien está "contento, nervioso y expectante" ante su posible reconocimiento.

En declaraciones a los medios, el letrado ha confirmado que la prueba se recogió de la basura y de otros objetos de deshecho en Miami (Estados Unidos) que "no tienen dueño" pero sí poseen "restos de saliva o restos de materia orgánica", todo ello hecho "a través de medios legales" y analizado "con todas las formalidades".

La prueba de ADN irá anexa a la demanda que se presentará en breve, según Osuna, quien ha añadido: "Si la prueba de ADN no hubiese dado el resultado del 99,99 por ciento -de coincidencia-, le habría dicho a mi cliente que se olvidara del caso".

Según Osuna, su representado "tiene fe en que la justicia actúe" y al ser preguntado por una posible incomparecencia de Julio Iglesias en la causa, Osuna ha respondido que, si la parte demandada "se niega, la lectura que puede hacer el juez es negativa. Si no se presenta, se puede interpretar como que está ocultando algo".

La madre de Javier Sánchez, que actualmente tiene 40 años, tuvo una relación con el cantante, fruto de la cual se quedó embarazada, y, tras el paso de los años, es ahora el hijo extramatrimonial quien ha decidido llevar a cabo el proceso amparado por el artículo 39 de la Constitución Española, sobre el amparo y la garantía de investigación de la paternidad para todas las personas.

El abogado del posible hijo de Julio Iglesias ha señalado que es necesario "poner las cosas en su sitio, así debe actuar la justicia".

"Yo en los dos procedimientos anteriores no tenía contacto con el que ahora es mi cliente, pero ahora hemos empezado con lo válido, con lo bueno; el resultado del 99,99 por ciento ha hecho que iniciemos este procedimiento, este camino", ha indicado el abogado a respuesta de los periodistas.

"Hemos tenido dos contactos breves con el equipo jurídico (de Julio Iglesias), pero la respuesta fue que no y empezamos a preparar la demanda", ha señalado Osuna.

Su bufete, radicado en Sevilla, está especializado en este tipo de casos y ya demostró en 2016 que el torero Manuel Díaz era hijo de Manuel Benítez, el Cordobés, entre otros casos relevantes.