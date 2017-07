Interior convoca 500 plazas para los mossos, que podrán llevar tatuajes visibles

El conseller de Interior, Jordi Jané, ha firmado hoy la convocatoria para la promoción de 500 nuevas plazas para los Mossos d'Esquadra, que como principal novedad elimina el límite de 35 años de edad y permite lucir tatuajes en lugares visibles, aunque con condiciones.

Jané, que hoy ha clausurado la VII Escuela de Verano del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, ha alegado que la firma de la convocatoria "no la puede discutir nadie", porque la Generalitat ha atendido el requerimiento del ministerio de Hacienda para limitar a 50 las plazas de reposición pero ha añadido 450 más una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

El conseller ha resaltado que esta convocatoria es imprescindible para la seguridad de Cataluña, ya que da respuesta "a una exigencia de la sociedad catalana, que necesita nuevas promociones de mossos".

La convocatoria de esta promoción de mossos, la primera desde el año 2011, saldrá publicada mañana en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), lo que permitirá a los aspirantes empezar a inscribirse de forma telemática a partir del sábado, según el conseller.

Como principal novedad de esta convocatoria, según han informado a Efe fuentes policiales, figura que se ha eliminado el límite de edad (hasta ahora era para personas de entre 18 y 35 años) para que los aspirantes puedan tener entre 18 y un máximo de 65 años, que se exigirá no sólo la ESO sino también el Bachillerato, la FP-2 o un título equivalente y que se tolerarán los tatuajes visibles más allá del uniforme, aunque con condiciones.

En concreto, según las fuentes, no se admitirá a aspirantes con tatuajes de más de quince centímetros en el cuello y de más de 70 centímetros en el brazo, ni aquellos que contengan mensajes con valores que no se consideren pertinentes, en función de lo establecido por el Código Ético de la Policía.

Jané ha destacado que, como prometió su conselleria en el Parlament, ha firmado antes del verano la convocatoria para esta promoción de 500 nuevos mossos d'esquadra, que será la número 26 y la primera desde el año 2011, cuando se licenciaron 600 policías.

El conseller ha insistido en la importancia de que se incremente la plantilla de la policía catalana, que actualmente tiene unos 16.800 agentes, frente a los 18.267 que se estipuló en la Junta de Seguridad de 2006 como la plantilla óptima de los Mossos d'Esquadra.

Jané ha lamentado que desde la última promoción, en 2011, la plantilla de los Mossos d'Esquadra, que llegó a superar con creces los 17.000 efectivos, no sólo no ha aumentado, sino que se ha reducido en unos 400 efectivos -al no reponerse todas las bajas-, pese a que las "exigencias" en materia de seguridad "son más altas", por el aumento de la amenaza yihadista y por el incremento del turismo, entre otros aspectos.

"Los alcaldes, los municipios, la sociedad, nos piden más agentes. Ante esta reclamación, no podíamos dejar de convocar, de cumplir el objetivo de las 500 plazas, porque la pérdida de efectivos no es admisible", ha exclamado Jané.

El conseller se ha mostrado convencido de que la convocatoria va a contar con miles de aspirantes y ha garantizado que finalmente los que superen las pruebas serán "los mejor preparados". "Es un reto, seleccionar a los mejores, los que puedan dar un mejor servicio a la ciudadanía", ha apuntado el conseller.

En este sentido, Jané ha remarcado que a los aspirantes se les exigirán los valores intrínsecos en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, como la proximidad al territorio y la voluntad de servicio a la ciudadanía y que hagan cumplir las leyes y las apliquen de acuerdo con el código deontológico policial para que sus actuaciones sean "impecables".

Jané ha destacado que, para poder firmar la convocatoria de 500 agentes, han dado cumplimiento al requerimiento de Hacienda, que les forzó a limitar a 50 plazas su propuesta inicial, atendiendo a los criterios de reposición.

No obstante, para salvar este obstáculo y garantizar que la convocatoria de 500 plazas no comportará problemas jurídicos, la Generalitat ha aprobado una nueva oferta de plazas públicas para 450 agentes más, en este caso vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado, ya han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado y que, según Interior, permiten un criterio de reposición más flexible.

Jané ha advertido de que la seguridad es un "pilar básico" del sistema democrático y una garantía para el estado social, por lo que se ha mostrado convencido de que la ciudadanía "seguro" que apoya, en el actual contexto de amenaza yihadista, que la policía catalana invierta más en medios materiales y personales.