Can Riera apaga sus fogones

Can Riera apaga sus fogones

Este domingo 25 de junio la fonda de Can Riera cerrará definitivamente. Lo hará en una velada especial, a partir de las 21.55, que contará con la presencia de algunos actores de la serie y donde se emitirá el capítulo final. En este episodio se cerrarán tramas intensas que hay que resolver y que han sido el motor de esta última temporada. "La Riera" tendrá un final condicionado por las muchas cosas que han ido sucediendo a lo largo de estos ocho años. Hay muchas tramas que se tienen que resolver, como saber quién es el culpable del asesinato del Claudi; si Sergi y Maribel tienen un futuro juntos; y también si la Mercè está definitivamente condenada a vivir dominada por Emili. Además, el capítulo tendrá una visita totalmente inesperada y que seguro sorprenderá a los espectadores. De este modo, hoy 25 de junio se cierra un viaje que empezó con Sergi Guitart volviendo a casa y encontrándose con una familia que era muy diferente de la que él recordaba, y que a lo largo de estos años todavía ha cambiado mucho más. Una familia de la cual quizás querrá huir definitivamente.

PÚBLICO INCONDICIONAL

Can Riera cierra sus puertas, por siempre jamás pero quedará por la historia el aval de los espectadores que desde el primer momento convirtieron "La Riera" en líder de su franja de emisión. Además, siempre se ha mantenido en los primeros lugares del ranking de programas más ver a la carta. Desde el momento del estreno, "La Riera" ha tenido un público incondicional que la ha convertido en líder absoluta de su franja durante las ocho temporadas. Si nos centramos en la última, su emisión por Tv3 ha acumulado una media de 321.000 espectadores, con una cuota de pantalla del 18,8%. En cuanto al 33, la serie ha tenido una media de 55.000 espectadores y una cuota del 2,0%. El capítulo más #ver de esta temporada ha sido el 1420, emitido el día de Santo Esteve en horario de prime time. Este episodio, que correspondía a la parada de la serie antes de las vacaciones de Navidad y donde se vivía uno de los grandes momentos de la serie con el asesinato del Claudi, tuvo una media de 474.000 espectadores y una cuota del 17,2%.

UN ÉXITO TAMBIÉN DIGITAL

En consumo de vídeo a la carta "La Riera" también se encuentra en el podio de los programas más ver y ha ido acumulando un crecimiento importante hasta lograr en la octava temporada los once millones de reproducciones y una media de 80.000 usuarios únicos semanales. Una cifra que sitúa esta temporada de la serie como la más vista por internet. Durante los últimos meses, "La Riera" ha continuado ocupando los primeros lugares del ranking de programas más #ver a la carta, y el capítulo más ver por internet ha sido el 1414, emitido el 15 de diciembre, con 103.235 reproducciones.