La Generalitat localiza 17 personas en la primera fosa común exhumada en su plan

La Generalitat ha identificado restos óseos correspondientes a 17 individuos en la primera fosa común de la Guerra Civil exhumada dentro el Plan de Fosas para 2017 y 2018 en Cataluña, que serán analizados genéticamente para averiguar su identidad.

El conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, ha visitado hoy junto a la directora general de Relaciones Institucionales con el Parlament, Carme García, la fosa, que está ubicada en el exterior del cementerio de la localidad de Figuerola d'Orcau, en el Pallars Jussà.

Las excavaciones, que comenzaron el 12 de junio y se alargarán hasta el día 23, han permitido localizar los restos de 17 individuos alineados boca arriba y boca abajo, y vestidos con indumentaria militar.

La disposición de los cuerpos y algunos objetos han llevado a pensar a los arqueólogos que trabajan en el proyecto que los individuos enterrados presumiblemente eran soldados del bando franquista muertos en combate.

Precisamente, en mayo de 1938, la línea de frente del Pallars se situó en Figuerola d'Orcau y se calcula que en la comarca fallecieron 6.000 efectivos republicanos y 2.000 franquistas.

En la fosa también se han encontrado diversos objetos como un casco, un peine o cartucheras, aunque ninguno permite esclarecer la identidad de las personas allí enterradas.

Para poder identificar a los 17 individuos, en julio se analizarán genéticamente los restos óseos y, posteriormente, los resultados obtenidos se cruzarán con los datos genéticos de familiares de personas desaparecidas durante la guerra.

La exhumación presentada hoy es la primera prevista en el Plan de Fosas del Govern para 2017 y 2018, aunque no es la primera realizada durante este año, puesto que el Govern ya identificó en enero a un individuo en una fosa de Tremp (Lleida) a petición de la familia del fallecido.

En atención a los medios, Romeva ha declarado que la exhumación de Figuerola "permite saldar una deuda con la memoria histórica", aunque ha subrayado que el trabajo de exhumaciones llega "tarde" puesto que, a su juicio, debería haberse iniciado hace 80 años con el final de la guerra o, en "el peor de los casos", hace 40 años con la restauración de la democracia.

"No puede haber justicia y democracia mientras haya cuerpos condenados en el anonimato y sometidos al olvido que obliga a las familias a no poder rendir homenaje a sus padres, abuelos o hermanos", ha recalcada Romeva.

Asimismo, ha señalado que el proceso de exhumaciones previsto por el Govern será "largo" puesto que requiere de meticulosidad técnica y una "sensibilidad humana imprescindible" con las familias, aunque ha augurado que los resultados de dichos trabajos serán "merecedores del país que aspiramos tener".

El Plan de Fosas comenzó a aplicarse el pasado mes de marzo con una dotación económica de 800.000 euros y prevé la localización y exhumación de fosas comunes así como la recogida de restos óseos encontrados en superficie.

Desde entonces, se han añadido 129 nuevas fosas al mapa de fosas de Cataluña, que a día de hoy consta de 503 fosas comunes, de las cuales 235 están confirmadas y otras 268 por verificar.

Asimismo, en los últimos meses se han recogido restos óseos en superficie en las Tierras del Ebro (Tarragona), el Pallars Jussà (Lleida) y la Noguera (Lleida) pertenecientes a un mínimo de 30 personas.

Desde 1999 se habían registrado 18 actuaciones de recogida de restos óseos humanos en fosas comunes correspondientes a 57 personas, de las que solo se ha podido identificar a 7 hasta hoy.