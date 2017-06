El 91,8 % de los españoles destina sus ahorros a viajar, la mitad en verano

El 91,8 % de los españoles tiene previsto destinar sus ahorros a viajar, y más de la mitad lo hará en la época estival, en la que el alojamiento se lleva la mayor parte del gasto, por encima del desplazamiento o las comidas, según explica Self Bank.

La entidad se hace eco también en un comunicado de que el gasto medio de cada viajero en España es de 820 euros, una cifra que varía en función de la edad.

Las personas entre 55 y 65 años son los que tienen previsto desembolsar más dinero en sus días de descanso, una media de 960 euros, mientras que los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que menos cantidad destinarán a sus viajes estivales, unos 577 euros.

En el medio, con 947,92 euros, se sitúan las personas de entre 25 y 34 años.

Además, el dinero es el factor principal para el 81,4 % de los españoles a la hora de abordar la decisión de salir fuera durante las vacaciones.

"Las dos principales vías de financiación para los días de descanso de verano son el ahorro o recurrir a préstamos o tarjetas de crédito", apunta la responsable de desarrollo de contenidos, productos y servicios de Self Bank, Victoria Torre.

Si se opta por la primera vía, considera que lo ideal es ir destinando un porcentaje del ahorro mensual a las vacaciones, mientras que si la opción es recurrir a préstamos o utilizar tarjetas de crédito, recomienda no obviar los intereses, que en ocasiones son "bastante altos".