Díaz, "viento en popa" con los avales y Sánchez va "cumpliendo expectativas"

Pasado el ecuador del plazo para la recogida de avales en las primarias del PSOE, la candidatura de la presidenta andaluza, Susana Díaz, asegura que va "viento en popa", mientras que las del ex secretario general Pedro Sánchez y el exlehendakari Patxi López están "cumpliendo las expectativas".

En el equipo de Díaz presumen de que, en los dos primeros días, consiguieron recabar "en Sevilla y en ciudades de otras comunidades más avales de los que recogió en esos mismos sitios Pedro Sánchez en toda la campaña" de las primarias de 2014, han dicho a Efe fuentes de su candidatura.

Un "ritmo" de avales en favor de la andaluza que hacen que ésta esté "encantada" y "convencida de que va a ganar", según las fuentes.

Transcurridos nueve de los quince días que tienen de plazo (hasta el 4 de mayo) para conseguir las 9.368 firmas que les exigen las normas (5 % de la militancia) para competir en la votación del 21 de mayo, ninguno de los tres precandidatos ha facilitado por el momento cifras globales.

La candidatura de Díaz es la que más importancia da a este trámite, por considerar que una victoria clara en número de avales refleja su fortaleza frente a sus rivales.

Ella misma reconoce en sus actos que da un "valor enorme" a los avales y por eso tiene al "aparato" del partido "volcado" en conseguirlos.

Díaz usa incluso los apoyos que recibe para proyectar su idea de que con ella están tanto los militantes más veteranos, como los más jóvenes.

Ha logrado, por ejemplo, que la avale un militante de 103 años de Málaga, Manuel Martín Rueda, afiliado al partido en 1932 y el más antiguo de Andalucía, y no es el único afiliado centenario que la prefiere, ya que también ha optado por ella otro militante de Alicante de 101 años.

De cara al futuro, el símbolo de Díaz es el aval de Noelia, una militante adolescente, de 14 años, de Juventudes Socialistas.

Tanto el entorno de Pedro Sánchez como el de Patxi López sostienen que la "presión" que están ejerciendo los 'susanistas' para 'arrasar' en avales se terminará "volviendo en su contra".

"Se les va a volver en contra a los que están presionando mucho", pronostica una miembro de la candidatura de López.

Se muestran también convencidos, tanto los 'patxistas' como el entorno del ex secretario general, de que Díaz sacará "más avales que votos".

El propio Sánchez suele recordar que en las primarias de 2014, en las que venció con el apoyo de Susana Díaz a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, "hubo bastantes más votos que avales".

Sánchez logró en aquella ocasión 41.338 firmas, frente a las 25.238 de Madina y las 9.912 del entonces representante de Izquierda Socialista.

"Los avales son una fase que hay que pasar, tendremos los necesarios, pero lo que más importa son los votos", afirmaba esta semana el ex secretario general en una entrevista en la Ser, en la que se declaraba "moderadamente optimista".

Desde su equipo de campaña aseguran a Efe que esta etapa va "bien" y que las "expectativas se están cumpliendo", según les informan sus representantes en los distintos territorios.

En la misma línea, la candidatura de López subraya que la recogida de avales se está desarrollando "con toda normalidad" y que los "objetivos orientativos" que se marcaron "se están cumpliendo más o menos".

"Vamos a cumplir objetivos y ya está, no estamos centrados en esto, sino en los actos, en escuchar a los militantes y en hablar con ellos", señalan.

Una de las propuestas de Patxi López para el próximo congreso es eliminar los avales de las primarias para elegir al secretario general y que estas se celebren a dos vueltas, lo que asegura al ganador más del 50 % de apoyos de la militancia.

Según los 'patxistas', esta fórmula permitiría "quitar esta fase de tensión que vive la organización" durante el proceso de primarias, porque "no es lo mismo firmar un aval que votar en urna libremente".