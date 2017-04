El PSOE ve en la moción de censura de Iglesias la "misma mala fe" que hace un año

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha acusado a Pablo Iglesias de haber anunciado una moción de censura contra Mariano Rajoy "con la misma mala fe y falta de rigor" con la que hace un año anunció un gobierno de coalición y terminó votando contra Pedro Sánchez.

"Entonces nos engañó, ahora no nos va a engañar. La respuesta es no", ha dicho.

Hernando ha expresado así su desconfianza de la "maniobra" de Iglesias, tras asegurar que éste ha informado al presidente de la gestora, Javier Fernández, de la moción de censura "diez minutos antes de anunciarla en rueda de prensa".

"Cuando uno quiere que una moción de censura prospere no dice que, pase lo que pase, la va a presentar y que luego hablará con los demás, sino que la trabaja y después la anuncia", ha sostenido el portavoz socialista, tras recordar a Iglesias que "si hubiera una mayoría alternativa no nos encontraríamos en la situación en que nos encontramos".

Los socialistas han revivido esta mañana en el Congreso la rueda de prensa que Iglesias dio el 22 de enero de 2016, cuando propuso un gobierno de coalición con el PSOE en el que él sería el vicepresidente, sin conocimiento del entonces líder socialista, Pedro Sánchez, que se enteró de ello por el Rey, con quien estaba reunido en ese momento, dentro de la ronda de consultas para proponer candidato al presidente del Gobierno.

"Hoy se repite la misma mala fe y falta de rigor", ha hecho hincapié Hernando, para quien "con estos fuegos artificiales se pierde un tiempo precioso par exigir responsabilidades al PP por el pantano de corrupción en el que está inmerso" y se "deteriora aún más la situación política".

El PSOE ha propuesto hoy en la Junta de Portavoces que la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP se pueda constituir la tarde del jueves 4 de mayo o la mañana del viernes 5, y que la comisión de investigación sobre el sistema financiero se pueda constituir el lunes 8.

Hernando ha dicho que, una vez que se forme la comisión sobre la financiación del PP, la primera comparecencia que pedirá su grupo será la de Rajoy, para que se produzca "lo antes posible y, en todo caso, antes de que finalice el mes de mayo".

Sobre la opinión del ex secretario general y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, de que el PSOE debe pedir la dimisión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno por la corrupción, ha señalado que él habla "en nombre del PSOE sin apellidos", que es el mismo partido que "pidió la dimisión de Rajoy hace tres años", que la ha "seguido pidiendo todo este tiempo" y "no ha cambiado de opinión en este tema".