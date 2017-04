El Parlamento Vasco pide el traslado a Euskadi del "Guernica" de Picasso

El Parlamento Vasco ha pedido hoy con los votos favorables de PNV y EH Bildu que el "Guernica" de Picasso sea trasladado a la localidad vizcaína de Gernika y que si la obra no se puede traer definitivamente se pueda exponer temporalmente en uno de los museos de Bilbao.

El PP y el PSE-EE han votado en contra de esta reclamación y este último se ha desmarcado del PNV, su socio en el Gobierno Vasco, para condicionar, como han hecho los populares, un posible traslado de este cuadro a informes técnicos que aseguren la integridad y conservación de la obra. Elkarrekin Podemos se ha abstenido.

La petición del Parlamento Vasco se produce un día después del 80 aniversario del bombardeo de Gernika por la Legión Cóndor alemana y durante el debate se ha producido un momento de tensión entre la parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre y la bancada del PP después de que la primera estableciera una "relación" entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy "con quienes bombearon" la villa vizcaína.

Ello ha provocado las protestas desde el escaño del parlamentario popular Borja Sémper y que después en la tribuna su compañero Carmelo Barrio acusara a la coalición soberanista de "manosear, manipular, ensuciar" la memoria de Gernika y utilizar este tema para "insultar". "Usted no entiende 'Guernica'", le ha dicho el parlamentario popular.

Esta no es la primera vez que la Cámara autonómica solicita el traslado de esta pintura a Euskadi. En 2010 el Parlamento instó al Gobierno central a pedir que se estudiase las condiciones del "Guernica" para analizar la viabilidad de su traslado con el objetivo de que se expusiera temporalmente en Euskadi.

El Ayuntamiento de San Sebastián también aprobó en 2012 una declaración solicitando al Ejecutivo central que permitiera que la obra de Picasso fuera expuesta en el Museo San Telmo con motivo de la capitalidad cultural europea en 2016.

Ahora ha sido EH Bildu el que ha traído de nuevo esta reclamación con una proposición no de ley que ha contado con el respaldo del PNV.

Así el Parlamento Vasco ha pedido al Gobierno y al Ministerio de Cultura el traslado del "Guernica" a Gernika. También ha reclamado al Ejecutivo vasco que dé todos los pasos necesarios para que este cuadro se coloque en la localidad vizcaína.

El PNV ha sumado una enmienda de adición que ha contado con el respaldo de EH Bildu, para que si el cuadro no se puede trasladar definitivamente a Gernika, se atienda a lo acordado en 2010 en la Cámara Vasca y se pueda exponer temporalmente en uno de los museos de Bilbao.

"Estamos pidiendo el último traslado, el último viaje", ha enfatizado Agirre, quien ha asegurado que si la obra estuviera en Gernika se multiplicaría la fuerza de denuncia que tiene el cuadro.

Desde el PNV, Amaia Betolaza, ha asegurado que no existen retos técnicamente insalvables y sí en una decisión política que debe ser analizada y negociada.

Jon Hernández (Elkarrekin Podemos) ha reconocido que Gernika sería un buen sitio para exponer la obra, pero también Madrid o Barcelona, y que lo importante no es el dónde sino el cómo y el qué y ha aducido también cuestiones técnicas para abstenerse en la reclamación del traslado.

La parlamentaria socialista Rafaela Romero ha asegurado que el PSE-EE no se niega a un eventual traslado pero ha insistido que cualquier acuerdo debe ser fruto de criterios técnicos, al tiempo que ha indicado que la obra es patrimonio de todos y ha pedido no hacer una "memoria excluyente".

Carmelo Barrio (PP) ha mantenido la misma argumentación técnica que los socialistas y también ha centrado su intervención en censurar las palabras de Agirre, a la que le ha indicado que carece de derecho para "insultar" al presidente del Gobierno, que ha sido "claro en la defensa de los derechos humanos".