Hacienda detalla que Millet y CDC se repartieron comisiones del 4% de Ferrovial

Los peritos de la Agencia Tributaria han detallado hoy que el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet se repartió con CDC comisiones del 4% de la constructora Ferrovial, que según sus cálculos pagó en total 6,6 millones a la formación entre 2000 y 2008 por la adjudicación de obra pública.

Los peritos de Hacienda que analizaron el material incautado en el registro del Palau de la Música han expuesto hoy ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona que juzga el saqueo los documentos en que se basaron para concluir que CDC se lucró a través del Palau de la Música, mediante comisiones presuntamente pagadas por Ferrovial.

Archivos informáticos, libretas de anotaciones de la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull y documentos almacenados en el lápiz de memoria que ésta trató de sacar oculto del edificio tras el registro llevaron a los técnicos de Hacienda a concluir que Millet y CDC se repartieron comisiones del 4% de la constructora, a una proporción del 1,5 y el 2,5%, respectivamente.

Los peritos basan sus conclusiones en cartas incautadas y en numerosas alusiones halladas en las notas del Palau sobre adjudicaciones públicas y pagos de Ferrovial, vinculadas con los nombres de los extesoreros de CDC Carles Torrent y Daniel Osàcar, que según Hacienda cobraron presuntamente 3,7 millones de euros en metálico de la constructora.

Además de esas sumas en efectivo, los peritos de la Agencia Tributaria concluyen que Ferrovial pagó supuestamente otros 2,1 millones a CDC mediante facturación falsa emitida por empresas proveedoras de la formación que cargaron al Palau de la Música servicios prestados con motivo de campañas electorales del partido.

A esos pagos se suman los otros 630.000 euros que, según sostiene la Fiscalía en base a las conclusiones de Hacienda, Ferrovial hizo llegar a CDC enmascarados en donaciones por convenios anuales de colaboración entre el Palau y la fundación Trias Fargas, actual CatDem, para la promoción de cultura catalana.

Los peritos, que compararon los patrocinios de Ferrovial al Palau de la Música con las aportaciones por mecenazgo de otras grandes empresas, han concluido además que las donaciones de la constructora estaban infladas, porque en realidad incluían los pagos destinados a CDC en concepto de comisiones ilegales.

Cristóbal Martell, abogado de uno de los exdirectivos de Ferrovial imputado, ha tratado de desmontar las conclusiones de los peritos y ha logrado que estos admitieran que no analizaron las contraprestaciones recibidas por la constructora por el patrocinio ni lo compararon con acuerdos de mecenazgo similares de otras entidades culturales.

Parte de la documentación que utilizó Hacienda para redactar su informe procedía del lápiz de memoria que Montull trató de sacar oculto del Palau días después del registro, lo que llamó la atención de los peritos en cuanto lo tuvieron en sus manos porque todos los documentos que contenía estaban relacionados con Ferrovial.

En los ordenadores del Palau de la Música se hallaron otros documentos que resultaron claves paras las conclusiones de Hacienda, algunos con nombres que para los peritos resultaron sospechosos como "carlestorrent" o "factures convergents".

Entre la documentación que analizaron, los técnicos se han referido a una carta que Millet envió al exdirectivo de Ferrovial Pedro Buenaventura para anunciarle la adjudicación de una obra en Sant Cugat (Barcelona) y otro en el que se relacionaba el precio de la concesión con comisiones del 4%.

También han aludido a otro documento con anotaciones sobre una obra adjudicada a Ferrovial, seguidas de unos cálculos con porcentajes del 2,5% y, en una columna adjunta, los comentarios: "pagado", "cobrado" y "liquidación Generalitat".

Otro de los documentos que los peritos creen clave son unos faxes que Millet envió en 2004 Buenaventura para reclamarle cantidades adeudadas, con expresiones como "no puedo atender los pagos que tú ya conoces y que me están reclamando" o "compromisos que tenemos adquiridos y que tú ya conoces".

"Esas expresiones nos llamaron la atención por la relación conocida de Ferrovial es porque hizo las obras de ampliación del Palau entre los años 2000 y 2003", ha comentado un perito.

También han destacado los técnicos una carta que Fèlix Millet remitió a Torrent, con los comentarios: "Amigo Carlos te hago llegar una propuesta que está pendiente de adjudicación (...), haz lo posible porque estamos en deuda".

Xavier Melero, abogado de CDC, ha tratado de poner contra las cuerdas a los peritos de Hacienda, a los que ha reprochado que relacionaran a Daniel Osàcar con el cobro de comisiones antes del año 2005, cuando todavía no había sido nombrado tesorero de la formación nacionalista.

Los peritos, sin embargo, han replicado que, pese a que Osàcar no sustituyó a Torrent hasta después de la muerte de este último en 2005, los tres años anteriores ya trabajaba en el "ámbito de las finanzas" de CDC y han insistido en que existió una "continuidad" en el papel de ambos en el presunto cobro de comisiones a través del Palau.