Lluís Llach: los funcionarios que no cumplan la ley de Transitoriedad serán sancionados

El diputado de Junts pel Sí Lluís Llach ha afirmado que los funcionarios catalanes que rechacen cumplir la ley de Transitoriedad jurídica, pendiente de aprobación por el Parlament y que prevé la desconexión del Estado, "sufrirán" y serán "sancionados", incluidos los Mossos reacios al proceso soberanista.

Así lo ha explicado el cantautor en diversas intervenciones recientes en charlas que ha protagonizado de la mano de las entidades independentistas Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y que hoy ha revelado el diario El País en su edición digital en Cataluña.

"En el momento en que tengamos la ley de Transitoriedad jurídica, ésta obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. Y el que no la cumpla será sancionado. Por tanto, se lo tendrán que pensar muy bien. Yo no digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos hay sectores que son bastante reacios a lo que estamos haciendo", afirmó Llach en un acto del mes de marzo pasado en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

Llach, tal como se puede apreciar en un vídeo grabado de su intervención, admite que el paso hacia un Estado catalán independiente "no es tan sencillo como parece".

El cantautor, uno de los diputados independientes de la coalición de PDeCAT y ERC que soporta al Govern de la Generalitat en el Parlament, ha sido presidente de la comisión de estudio del proceso constituyente en la cámara catalana.

JxSí pretende aprobar este verano la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica, cuyo proyecto aún no ha sido hecho público, y hacerlo de forma rápida gracias a la reforma del reglamento de la cámara catalana.

"El día que haya la ley de transitoriedad jurídica, el que no crea será sancionado. ¿Queda claro?", dijo Llach en otra conferencia ante simpatizantes de la ANC a finales de enero en Barcelona, tal como se puede escuchar en otro vídeo colgado en la página web de El País.

Llach, que augura una "declaración de independencia para el próximo mes de septiembre", apunta en su charla a aquellos "ayuntamientos, funcionarios o mossos" que sean reacios a las leyes de un eventual nuevo Estado catalán: "La gente tendrá que pensar muy seriamente qué actitud tiene ante una legislación catalana y que si llegamos a la independencia le pedirá responsabilidades".

"El que no pague (sus impuestos) en Cataluña se le sancionará", amenaza el diputado de la mayoría gubernamental del ejecutivo de Carles Puigdemont, que añadió en su charla: "El Estado amenazará y cada uno deberá responsabilizarse de sus actos".

Esta información sobre los comentarios de Lluís Llach aparecen después de que el pasado 27 de enero el exjuez Santiago Vidal presentase su dimisión como senador de ERC después de desatar una tormenta política al asegurar en diversas conferencias similares a las de Llach que el Govern tenía de forma "ilegal" los datos fiscales de los catalanes y que investigaba a jueces en Cataluña, lo que tanto la Generalitat como ERC desmintieron.