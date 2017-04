La Fiscalía, Urdangarin, Torres y Matas recurrirán la sentencia del caso Nóos

La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda, la Abogacía de Baleares, Manos Limpias y las defensas de Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y el expresidente del Govern Jaume Matas recurrirán la sentencia del caso Nóos dictada el pasado 17 de febrero.

El plazo para anunciar en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares el recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del caso Nóos termina hoy a las 15,00 horas de la tarde y por el momento son siete las partes que lo han anunciado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

En la sentencia del caso Nóos, el tribunal condenó a 7 de los 18 acusados y únicamente a tres de ellos con condenas que implicarían el ingreso en prisión, por penas que suman en total 18 años y 5 meses de cárcel. Absolvió a los demás, incluida la infanta Cristina, a quien la Audiencia consideró responsable civil a título lucrativo hasta 265.088 euros.

Los tres condenados a penas de prisión son los que han anunciado recurso: Urdangarin, a 6 años y 3 meses de prisión, su exsocio a 8 años y 6 meses, y el exministro Matas a 3 años y 8 meses.

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ya anunció que propondría a la Fiscalía del Tribunal Supremo que recurra la sentencia para aumentar las condenas porque la Audiencia de Palma no ha apreciado el delito de malversación, que lleva aparejada una pena de cárcel de entre 4 y 8 años.

Horrach basará su propuesta de recurso en el hecho de que la sala no declaró probado el delito de malversación ni determinadas falsedades tanto en documento público como en documento mercantil.

En cuanto a la Abogacía del Estado, tras la sentencia, solicitó a la sección primera de la Audiencia una aclaración de la misma relacionada con la cuantificación del fraude fiscal por el que fueron condenados Urdangarin y Torres, algo que el tribunal provincial desestimó.

La Abogacía del Estado cifraba el fraude fiscal cometido por Urdangarin en 174.575 euros en 2007 y en 152.350 euros en 2008. El tribunal lo condenó a 2 años de prisión (uno por cada delito contra Hacienda por el IRPF de los años 2007 y 2008), por 129.739 euros el primer año y 126.537 el segundo, y a pagar multas que suman 512.553 euros por dicho fraude fiscal.

En el caso de Torres, condenado a 2 años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, el Abogacía del Estado calculó el fraude en 380.772 euros y ha sido condenado por 344.768 euros.

También el Govern balear había anunciado ya que la Abogacía presentará un recurso de casación, con la intención de recuperar el dinero destinado al Instituto que presidía Urdangarin.

En su escrito de conclusiones en el juicio, la Abogacía de la comunidad autónoma exigió que Urdangarin, Torres, Matas y el exdirector general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester pagaran solidariamente 2.650.566 euros, lo que pagó el Govern al Instituto Nóos para gestionar la oficina del proyecto del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears y organizar los dos IB Forum de 2005 y 2006.

En la sentencia, el tribunal aseguró que la contratación del Instituto Nóos para los foros fue "una decisión caprichosa" de Matas pero consideró que no ha sido acreditado que "desbordara injustificadamente el precio de mercado".

Frente a los 2,6 millones que reclamaba la Abogacía balear, la sección primera de la Audiencia condenó a Urdangarin, Torres, Matas, Ballester y el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal a aportar como responsabilidad civil 619.000.

Manos Limpias, que ejerció la acusación popular en el proceso y fue la única parte en acusar a la infanta, fue condenada por la Audiencia a pagar todas las costas que el juicio haya supuesto para doña Cristina. Recurrirá esa decisión.