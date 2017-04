Chaqué, esmoquin o traje, ¿con qué te casas?

La elección del traje de novio puede ser tarea sencilla o no. El hombre tendrá que decidir su estilismo entre chaqué, traje de chaqueta o esmoquin, piezas que conjuntan con chaleco estampado o liso, corbata, pajarita, zapatos o mules, ¿qué prefiere el novio?

"El esmoquin cruzado ha sido el último en incorporarse a los trajes ceremoniales", ha explicado hoy a EFE el diseñador Lucas Balboa, quien reconoce que el hombre cada día "está más presumido".

En la primera línea de ceremonia masculina de Lucas Balboa se han visto una serie de prendas atractivas entre las que se encuentran chaqués, levitas, trajes de tres piezas en tonos que van desde el tabaco al granate, pasando por el púrpura, lila, azul tinta, negro y gris.

Este tinerfeño, que colaboró con Pedro del Hierro y Loewe, considera que el hombre en cuestiones de moda arriesga poco, "por fin se ha dado cuenta de que hay más colores que el negro y el gris", dice Balboa entre risas.

Meticuloso, Balboa se desvive por vestir "al nuevo caballero, al caballero del siglo XXI", que cada día es más "exigente" y para el que idea vistosos batines de terciopelo, "el hombre también tiene que seducir en la noche de bodas".

A lo largo del desfile se ven piezas contenidas, serenas y sobrias, muy bien confeccionadas, que adquirían mayor protagonismo con toques en los chalecos, algunos con estampados geométricos y florales y otras con clásicos cuadros.

Los complementos tienen mucho peso, incluso un punto de locura, así se han visto divertidas pajaritas de plumeti o mules- zapatos de terciopelo destalonado- adornados con plumas.

"Me gusta hacer cosas locas, atrevidas, pero un traje de ceremonia también debe ser contenido", explica este diseñador quien promete "arriesgar más" en su próxima colección.

Según se ha visto en la Pasarela Costura España, los novios deben de ocuparse de estar a la última y de sorprender a su novia con el mejor estilismo. Así, la firma Sir Lucky, especializada en chaqués, apuesta por prendas clásicas, pero con un aire más juvenil y renovado.

El azul "navy" y el gris ahumado están presentes en toda la colección, aunque también tiene cabida el negro azabache y el azul eléctrico.

Las rayas y los cuadros toman protagonismo, así como los motivos de espigas y los estampados geométricos en una amplia gama de colores que aportan frescura a las propuestas.

Lanas, sedas y algodón son algunos de los tejidos con los que esta empresa confecciona los trajes y chaqués para el novio, "que cada día se implica más es su estilismo", apuntan fuentes de la firma.

Sir Lucky apuesta fuerte por los complementos, considera que no puede faltar un chaleco a juego con la corbata y el pañuelo. O, si el novio prefiere puede optar por un fajín con pajarita. "Con unos accesorios bien elegidos siempre se consigue un 'look' rompedor".

Los diseños nupciales de hombre Lucas Balboa y de Sir Lucky han puesto el punto y final a la cuarta edición de Pasarela Costura España, en la que se han visto también las propuestas de Vertize Gala, Adrián Caballero, Carmen Halffter, Ogadenia Couture, Ivana Picallo y Perlotti.