Bonvehí renuncia a llevar a Fiscalía su grabación e insta ERC a tomar medidas

El coordinador organizativo del PDeCAT, David Bonvehí, se ha desdicho finalmente de su anuncio de llevar a la Fiscalía la grabación de su conversación con militantes del partido en Manresa (Barcelona) y ha instado a ERC a tomar medidas ante lo sucedido.

El pasado viernes, Bonvehí convocó a los medios para anunciar que llevaría a la Fiscalía la grabación y difusión de una conversación privada en la que apuntó, entre otros escenarios, la posibilidad de que el proceso soberanista fracase y el PDeCAT opte en las siguientes elecciones por un candidato "autonomista".

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, reconoció en la grabación la voz de la portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Manresa, Mireia Estafanell, y del excandidato de los republicanos en la capital del Bages Pere Culell, por lo que Bonvehí ya pidió que se asumieran responsabilidades.

En declaraciones a Rac1, Bonvehí ha argumentado que le gustaría "llegar hasta el final en este tema, pero sin ir a los juzgados ni a la Fiscalía", así que ha decidido dar marcha atrás porque "se puede interpretar como una falta de sintonía dentro de Junts pel Sí (JxSí) o porque puede perjudicar el proceso independentista".

Bonvehí ha afirmado que ya "no tiene sentido llevarlo a la Fiscalía, siendo evidente cuáles son las voces", pero ha pedido "total responsabilidad a ERC y las responsabilidades políticas que toquen".

Bonvehí, que durante estos días no ha recibido ninguna llamada de los republicanos, ha reprochado a ERC su "incomprensible silencio" al respecto del caso: "Me sabe mal que no haya habido hasta ahora ninguna responsabilidad política. El independentismo no puede hacer las cosas así".

Sobre el contenido de sus afirmaciones grabadas, ha matizado que también opina que el "autonomismo se ha acabado", como han apuntado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Cultura, Santi Vila.

"Dudar del independentismo de la nueva generación de CDC y del PDeCAT raya la incoherencia. No somos ni los del 'peix al cove' ni los de 'la puta y la Ramoneta", ha añadido Bonvehí, que ha admitido seguir "en estado de shock pero un poco más tranquilo", aunque estos días se ha llegado a plantear "apartarse de la política".