El Govern quiere pactar la pregunta del referéndum con los "comunes" de Colau

La consellera de Presidencia, Neus Munté, ha abogado por acordar la pregunta del referéndum de independencia con la nueva formación de los "comunes" de Ada Colau, a la que apela a mantener la unidad por el derecho a decidir cuando se constate la imposibilidad de acordar la consulta con el Estado.

En declaraciones a Efe, la portavoz del Govern y vicepresidenta del PDeCAT ha destacado que Ada Colau "es un actor importante" ya que como alcaldesa de Barcelona es "parte activa" del Pacto Nacional por el Referéndum y "coincide con el planteamiento" del Govern de "tratar de mantener el diálogo y la negociación con el Estado" para lograr un referéndum.

El nuevo partido de la izquierda alternativa catalana -integrado por los "comunes", ICV, EUiA y los críticos de Podem- apuesta por un referéndum "vinculante" -que de facto sería acordado con el Estado- y, al menos por el momento, no abraza la vía unilateral que sí contemplan el PDeCAT, ERC y la CUP si no logran un pacto con el Gobierno central.

En este contexto, Munté ha llamado a los comunes a "mantener al máximo esta unidad" en la apuesta por el referéndum "en el momento en el que se revele inviable" la posibilidad de acuerdo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La consellera de Presidencia ha recalcado, en este sentido, que el Estado muestra "una vez tras otra su no voluntad de llegar a acuerdos" para que los catalanes puedan expresarse sobre la independencia en las urnas.

A cinco meses vista de que expire el plazo fijado para celebrar en septiembre el referéndum, la dirigente independentista ha abogado por acordar la pregunta "con el máximo de actores políticos", entre los que cuenta "por supuesto con los "comunes", en la medida que dan apoyo a un referéndum de autodeterminación".

Tanto ICV como EUiA estuvieron ya en la fotografía del pacto por la pregunta de la consulta soberanista del 9N y, en gran parte, fueron responsables en 2014 del formato del enunciado con dos preguntas, en lo que se definió como una 'pregunta árbol'.

La primera interrogaba sobre si Cataluña debería convertirse en un Estado y, en caso de respuesta afirmativa, se pasaba a una segunda cuestión sobre si ese Estado debía ser independiente.

La pregunta del referéndum, que como máximo se debería celebrar en la segunda quincena del próximo mes de septiembre, no está acordada aún, pero Munté ha avanzado que no se imagina "una pregunta extremadamente compleja ni en formato árbol", como fue la de la consulta del 9N.

Para la número dos del PDeCAT, de la pregunta debería salir una respuesta de la que se desprenda "sin ninguna duda el apoyo o no a una Cataluña independiente, a una Cataluña Estado".

"Me imagino una pregunta simple, de fácil lectura, pero tendremos que esperar a que se produzca un poco todo este proceso de consenso", ha añadido.

La otra cuestión de la pregunta que será objeto de debate entre los soberanistas es la denominación de si se apuesta por un "Estado" o por una "República" en una hipotética Cataluña independiente, pues el PDeCAT es más partidaria de la primera opción y ERC y la CUP son más proclives a la segunda.

Munté ha opinado que el concepto de Estado es "más inclusivo y genera menos aristas", aunque es "obvio" que "en pleno siglo XXI" todo aboca a que Cataluña, en el caso de que llegara a ser independiente, lo sería en una configuración de república.

Por su parte, el nuevo partido de los "comunes", aún sin nombre, defiende que Cataluña se convierta en una "república social, democrática y ambientalmente justa", que "quiere compartir soberanías con un Estado plurinacional", según se acordó en su reciente reunión fundacional.