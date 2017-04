Los barceloneses que piden limitar el turismo ya superan a los que quieren más

Los barceloneses que piden limitaciones al turismo ya superan a los que quieren atraer más turistas, según el Informe de Actividad Turística 2016 que el próximo 18 de abril el Gobierno municipal de Ada Colau presentará a la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona .

Por primera vez, de la encuesta de Percepción del turismo en la ciudad de Barcelona se desprende que el porcentaje de residentes que creen que se ha llegado al límite de la capacidad para dar servicio al turista (48,9 %) supera al de residentes que creen que Barcelona debe atraer más turismo (47,5 %).

En 2012, la misma encuesta indicaba que el 71,8 % creían que había que atraer más turistas y un 25,0 % que se había llegado al límite, pero desde entonces estos porcentajes se han ido acercando.

De los 4.559 encuestados, un 86,7 % cree que el turismo es beneficioso para la ciudad y un 11 % que no lo es.

El concejal de Empresa y Turismo, Agustí Colom, ha destacado que de estos datos se desprende que "una mayoría de vecinos y vecinas que valora el turismo también muestra la necesidad de que disminuya el impacto que genera en la ciudad".

"El Ayuntamiento trabaja en un plan estratégico 2020 con medidas para reducir este impacto y, a la vez, para que podamos aprovechar la riqueza y el empleo que genera el turismo", ha asegurado Colom, que ha subrayado que hay que conseguir que "los beneficios que genera irradien a toda la ciudad y, por otra parte, que haya un retorno hacia la ciudadanía a través de la tasa turística y otras acciones".

En los distritos Ciutat Vella, Eixample, Sarrià-Sant Gervasi y Gràcia, más de la mitad de la población cree que se está llegando al límite de capacidad para acoger turistas y, en el resto, excepto en Nou Barris, los que piensan lo mismo superan el 40 %.

Destaca el caso de Ciutat Vella, donde el 65 % de los vecinos creen, además, que hay demasiados hoteles, albergues y viviendas turísticas en sus barrios.

Aunque un 66,2 % de los barceloneses opina que el turismo no influye en los precios en los barrios con mayor actividad turística, como el Gòtic o la Barceloneta, más del 80 % considera por el contrario que los encarece.

Según la encuesta, el 43,9 % de los barceloneses valora la gestión del Ayuntamiento de Barcelona en relación con el turismo de la ciudad, mientras que el 23,6 % la critica.

Los barrios donde está mejor valorada la gestión municipal son también los más turísticos: Raval, Gòtic, Sants-Montjuïc, Poblesec, Sant Antoni, Eixample, Les Corts, además de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera.

Entre las críticas de los barceloneses a la gestión del ayuntamiento figuran la mala gestión de los apartamentos turísticos (15,7 %), la falta de efectivos (14,2 %), demasiada permisividad con los turistas (12,9 %) y la paralización de licencias de hoteles y que no conceda permisos para instalar terrazas en la vía pública (12 %).

El informe incluye también datos de la encuesta de actividad turística en Barcelona de 2016 elaborados a partir de entrevistas a 6.032 turistas.

Los turistas valoran Barcelona con una nota de 8,7, su arquitectura con un 9,1, cultura con un 8,7, el entretenimiento con un 8,5 y la restauración con un 8,5.

Los visitantes perciben como lo más negativo de Barcelona que hay demasiada gente para hacer visitas turísticas (40,3 %) y como lo más positivo que es una ciudad para pasear (94,6 %) y para ir de compras (85,4 %).