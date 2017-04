Bartra, herido en mano y brazo; el Borussia Dortmund, en estado de "shock"

El director deportivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, informó de que el jugador español Marc Bartra resultó herido en la mano y en el brazo, no de gravedad, tras registrarse tres explosiones junto al autobús del equipo, que se encuentra "en estado de shock".

En declaraciones a los medios locales tras decidirse la suspensión del partido de la Liga de Campeones que iba a enfrentar al Borussia Dortmund y al Mónaco en la ciudad alemana, Watzke explicó que las explosiones tuvieron lugar cuando el autobús salía del hotel en el que se había concentrado el equipo.

Remitiéndose a informaciones de la policía, Watzke explicó que tres artefactos "escondidos en una esquina" fueron detonados "de alguna forma" cuando el autobús salía del hotel.

Bartra resultó herido, aunque su vida no está en peligro ni reviste gravedad, precisó el director deportivo.

El equipo se encuentra "totalmente conmocionado", pero mañana jugará el partido suspendido hoy, el choque de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Mónaco.

"No hay alternativa", señaló Watzke, tras señalar que no se podía pretender que los jugadores del Mónaco permanecieran por mucho más tiempo en Dortmund y recordar el ajustado calendario de la máxima competición europea.

Reconoció que es una situación "triste", pero consideró que el equipo debe ser "lo más profesional posible".

Watzke elogió también el comportamiento de la afición y la forma disciplinada en la que abandonó el estadio cuando se confirmó la cancelación del partido.

"Es una situación extremadamente difícil, pero los jugadores son profesionales" coincidió el presidente del club, Reinhard Rauball.

A su juicio, lo peor sería que un acto de este tipo influyera en el juego y es además necesario lanzar una "señal positiva" a los espectadores.