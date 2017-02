La infanta, satisfecha, aunque cree "injusta" la condena a su marido

Miquel Roca, abogado de la infanta Cristina, ha afirmado hoy que ésta "ha recibido con satisfacción" la sentencia de la Audiencia de Palma que la absuelve de cooperar en dos delitos fiscales, aunque considera "injusta" la condena a su marido, dado que sigue "creyendo en su inocencia".

Roca, que ha comparecido ante los medios en Barcelona tras hacerse público el fallo del caso Nóos, ha celebrado la absolución de la infanta en una sentencia que considera histórica porque, a su parecer, demuestra que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley".

El letrado ha añadido que este "es un buen momento" para que algunos "aprovechen para rectificar sus comentarios" sobre la infanta Cristina, todas aquellas personas que a lo largo del proceso de instrucción del caso Nóos "han manifestado un escaso respeto por la presunción de inocencia".

Miquel Roca ha aplaudido también que la Audiencia de Palma haya rechazado los cargos que la acusación popular ejercida por Manos Limpias atribuía a la infanta Cristina y que, además, la haya condenado a pagar las costas del proceso, lo que en su opinión revela "hasta qué punto su actuación no se correspondía en modo alguno con lo que era posible llevar a cabo".

Según Miquel Roca, la infanta, con la que ha hablado telefónicamente en cuanto ha conocido la sentencia, ha recibido "con satisfacción" la noticia de su absolución, aunque también le ha expresado su "disgusto" por la condena de seis años y tres meses de cárcel a su marido, que le parece "injusta".

"Creyó y seguirá creyendo en la inocencia de su marido", ha proclamado el abogado de la infanta, que ha destacado que el equipo de letrados de su despacho ha "luchado con mucho convencimiento y pasión, incluso a veces disimulándolo", porque siempre ha creído que tenía "razón".

En opinión del abogado de Cristina de Borbón, la sentencia de la Audiencia de Palma prueba que "todos somos iguales ante la ley", tras lo que ha advertido: "Si se creía en la justicia cuando se hacía sentar a la infanta en el banquillo, también los ciudadanos pueden creer en la justicia cuando se la absuelve".

Posteriormente, en un comunicado remitido a los medios, el despacho Roca Junyent ha celebrado que la sentencia ponga "fin" para la infanta a un "largo proceso en el que se ha pretendido imputarle y atribuirle comportamientos y actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico" que la Audiencia de Palma "rechaza por absolutamente infundados".

La infanta -prosigue el comunicado- "no ha tenido ninguna responsabilidad penal en todos los hechos que se derivan del proceso enjuiciado y, por lo tanto, queda libre de todas las sospechas que, en algún caso intencionadamente, se han querido verter contra su persona".

Roca, que no prevé la posibilidad de recurrir la sentencia al haber sido absuelta la infanta "con todos los pronunciamientos favorables", no ha querido revelar a los periodistas si ha recibido felicitaciones de la Casa Real por la absolución, porque eso forma parte, ha dicho, de sus "activos personales e intransferibles".

Miquel Roca ha recordado que la condena al pago de 250.000 euros que la Audiencia de Palma ha impuesto a la infanta fue satisfecha en diciembre de 2014 "en términos y cuantías superiores", por lo que incluso tendrá que devolvérsele parte del dinero que avanzó.

Según ha precisado el abogado, la condena de la infanta como responsable a título lucrativo significa "que unos recursos se desviaron al patrimonio de la familia y parte de estos los gastó doña Cristina, por lo que dicen que revierta de nuevo a sus titulares".