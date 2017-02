El abogado de Urdangarin no ve motivos para que ingrese en prisión preventiva

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, ha defendido hoy que no hay motivos para que se acuerde el ingreso en prisión preventiva del marido de la infanta Cristina, mientras no sea firme su condena de seis años y tres meses por enriquecerse con fondos públicos a través del Instituto Nóos.

En declaraciones a los periodistas, el abogado de Urdangarin ha argumentado que "no hay por qué" dictar prisión preventiva para su cliente, teniendo en cuenta que los delitos por los que ha sido condenado están castigados con penas inferiores a los tres años y que la investigación sobre sus proyectos en Baleares ha quedado "circunscrita" al año 2005.

Pascual Vives, que ha sido muy escueto en sus respuestas, ha afirmado que todavía no ha decidido si piensa recurrir la sentencia, que condena a Urdangarin a 6 años y 3 meses de cárcel, porque antes quiere estudiar la resolución con detenimiento.

Tampoco ha concretado si el marido de la infanta Cristina solicitaría ir a una cárcel de Badajoz en caso de que, a instancias de la Fiscalía, la Audiencia de Palma acordase el ingreso inmediato de Urdangarin en prisión, a la espera de que se resuelva un eventual recurso.

"Yo entiendo que no tienen por qué suceder estos hechos", ha asegurado Pascual Vives, en referencia a un eventual ingreso inmediato en prisión de Urdangarin.

El abogado, que aún no había podido hablar con Urdangarin tras conocerse la sentencia, ha asegurado que no ve motivos para una entrada inmediata en prisión, ya que todos los delitos por los que ha sido condenado tienen penas inferiores a los tres años de cárcel.

Según Pascual Vives, la condena a 6 años y 3 meses de cárcel es una "suma algebraica" de delitos con penas inferiores a tres años.

"Han cambiado mucho las cosas, todo lo de Valencia y Madrid y lo de Baleares 2006, todo es correcto", ha indicado, en relación a los aspectos de la acusación de la Fiscalía contra Urdangarin que el tribunal no ha considerado delito.

No obstante, a preguntas de los periodistas, ha evitado concretar los argumentos que esgrimiría para oponerse a una eventual petición fiscal para que Urdangarin ingresara inmediatamente en prisión: "eso es un 'know how', mi propia estrategia, que lógicamente no la voy a desvelar".

Sobre la decisión de la Audiencia de Palma de absolver a la infanta Cristina de los delitos de los que estaba acusada, ha asegurado que le parecía "muy bien".

"Además, hay que felicitar también a todos los compañeros de Valencia y de Madrid que han tenido una sentencia absolutoria", ha remarcado.