Manel Navarro, representante en Eurovisión: "No le deseo a nadie lo que viví"

"No le deseo a nadie lo que viví ahí arriba", ha dicho Manel Navarro, escogido este fin de semana para representar a España en Eurovisión 2017 en un polémico programa emitido por La 1 en el que, ante insultos de una parte del público disconforme con su elección, respondió con un corte de mangas.

"Quiero pedir disculpas por un gesto inapropiado, fruto de la tensión vivida en las votaciones. Aquello no iba para España ni para el 'eurofan' en general, sino para una parte del público que me hizo sentir muy mal", ha dicho hoy en Madrid en su comparecencia ante los medios en las instalaciones de RTVE tras alzarse con la victoria con el tema "Do it for your lover".

En la misma, no ha querido valorar el principal punto caliente: las acusaciones de fraude vertidas por una parte de la audiencia, especialmente por la composición del jurado profesional y por su radical veredicto (máxima puntuación a Navarro y mínima a sus más directos contrincantes) y por la decisión del ente público de que su criterio primara en caso de empate frente al televoto.

"No quiero entrar en ese tema", ha dicho, antes de añadir que conoció el jurado el pasado viernes, al igual que el resto, y que su vínculo con Xavi Martínez, su más firme defensor en el mismo, "es el que puede tener cualquier artista con un locutor", con la salvedad de que fue él quien le dio "la primera oportunidad de sonar en la radio, al igual que a otros muchos".

En esa línea, Navarro (Sabadell, 1996) ha considerado que él no es "nadie para decir qué criterio ha de tener un jurado profesional", pero sí ha dicho sentirse respaldado en su elección, ya que fue el más valorado por éste y el tercero en el televoto ("lo que significa que mucha gente me ha votado", ha subrayado).

Sin el respaldo de los directivos habituales encargados de Eurovisón, este joven músico, compositor e intérprete de 20 años ha señalado que, pese a las peticiones de boicot, nunca se le pasó por la cabeza renunciar y que está "superilusionado" por la "responsabilidad" que le toca afrontar en la gran final del festival europeo de la canción, que tendrá lugar el 13 de mayo en Kiev.

"Yo acabé muy contento y feliz con mi actuación en el programa; salí a hacer lo que me gusta, que es cantar", ha afirmado Navarro, que dice verse ya en la gran final con una actuación "en la onda de lo que se vio en 'Objetivo Eurovisión" y sin grandes modificaciones en la canción.

Sobre el cambio de idioma de la misma unas semanas antes, del inglés al español (solo el estribillo se mantiene como en el original), su autor ha dicho que creyó "oportuno" traducirla, "ya que este era un concurso para representar a España". No ha relatado, no obstante, como sí comentó a Efe recientemente en una entrevista, que previamente RTVE pidió ese cambio.

"No tengo queja con TVE, no se esperaba nadie lo que sucedió; ahora solo hay que mirar hacia delante", ha añadido sobre una gala en la que el propio Xavi Martínez resultó agredido.

Al respecto, la corporación ha defendido en la rueda de prensa que "fue una gala perfectamente establecida y realizada conforme a la legalidad vigente", que se comunicaron las bases con anterioridad y que se fue "muy escrupuloso" en cumplir lo que se había planteado.

"Lamentamos cualquier acto de agresión, pero no tenemos ninguna implicación en eso que sucedió, que fue obra de un personaje que no viene a cuento", ha señalado Carlos Garrido, director de Relaciones con los Medios.

Para terminar, Navarro ha revelado que tras la gala pudo conversar telefónicamente con su gran rival para el triunfo, Mirela, y que ella le transmitió su "apoyo". "Ahora mi intención es ir a todos los eventos de 'eurofans' que pueda y ojalá tenga todo su apoyo", ha concluido.