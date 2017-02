Mañana la lluvia se desplaza al Sistema Central y norte de Aragón y Cataluña

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para mañana, lunes, precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el Estrecho, Sistema Central occidental y norte de Aragón y Cataluña, e intervalos de viento fuerte en el litoral gallego y área del Estrecho.

Según la predicción de la Agencia, la semana comenzará con lluvias en buena parte de la península y Baleares.

Las precipitaciones serán mas intensas y frecuentes en el oeste de Andalucía, entornos montañosos de la mitad norte, Aragón y Cataluña y, a partir de la tarde, en el oeste de Galicia y podrán ser localmente fuertes o persistentes e ir acompañadas de tormenta en el área del Estrecho, Sistema Central occidental y norte de Aragón y Cataluña.

Serán más débiles y menos probables en el área cantábrica, extremo sudeste de la Península y sur de Baleares.

En Canarias no se descarta alguna precipitación débil ocasional sobre todo por la tarde.

La nubosidad irá disminuyendo en gran parte del país, excepto en el nordeste peninsular y en Galicia.

La cota de nieve bajará a los 1.000/1.200 metros en el noroeste peninsular, a los 1.400/1.700 en el nordeste, a 1.100/1.300 metros en la mitad sur, a 1.200/1.400 metros en el resto de la Península, y a 1.600/1.800 en Baleares.

Las temperaturas nocturnas irán en aumento en el extremo norte y sudeste peninsulares e interior de Mallorca.

Se esperan heladas débiles en puntos de montaña de la Península, más probables en Pirineos.

El viento soplará con predominio de la componente sur en la mayor parte del país y con más intensidad en el nordeste peninsular, Cantábrico oriental, alto Ebro y con intervalos de fuerte, en el litoral gallego y área del Estrecho.





Predicción por comunidades:

---------------------------



GALICIA: Cielos cubiertos tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Lluvias y chubascos, menos frecuentes e intensas cuanto más al nordeste, que tenderán a remitir al final del día salvo en el extremo occidental donde, además, pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales. Cota de nieve en descenso para quedar en 1.200 metros al final. Temperaturas mínimas en aumento, más acusado en la mitad sur. Temperaturas máximas en aumento en la Mariña de Lugo y con pocos cambios en el resto. En el litoral, vientos del este y sureste girando pronto a suroeste y aumentando de intensidad. En el interior, vientos flojos de componente sur con rachas muy fuertes de madrugada en zonas de montaña de Lugo y Orense.



PRINCIPADO DE ASTURIAS: Cielos nubosos y cubiertos tendiendo durante la tarde a intervalos nubosos y poco nuboso al final. Lluvias débiles y chubascos ocasionales, menos probables en el litoral, que tenderán a remitir al final del día. Cota de nieve descendiendo de 1.800 a 1.200 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios o con aumentos locales en el extremo oriental. Temperaturas máximas en aumento en el litoral y con pocos cambios en el interior. Vientos del sureste girando a sur y suroeste, flojos en el interior y con rachas muy fuertes en la Cordillera durante la mañana y primeras horas de la tarde.



CANTABRIA: En el extremo sur, cielos nubosos o cubiertos tendiendo a intervalos, con precipitaciones débiles en general, más probables en la primera mitad del día. En el resto, nuboso con predominio de la nubosidad media y alta tendiendo a poco nuboso, y precipitaciones débiles y ocasionales al principio, tendiendo remitir desde por la mañana. La cota de nieve desciende desde los 1.600 metros hasta unos 1.200 metros. Temperaturas mínimas en aumento y máximas con pocos cambios. Vientos del este y sureste, con intervalos de fuerte en el litoral y rachas muy fuertes en zonas altas, disminuyendo por la tarde y girando a sur.



PAÍS VASCO: En el sur, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles en general; en el resto, cielos nubosos con predominio de las nubes medias, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales al principio tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en aumento, más significativo en la mitad norte y temperaturas máximas con pocos cambios. Vientos del sureste, con intervalos de fuerte en el litoral y rachas muy fuertes en el interior, disminuyendo y girando a sur por la tarde.



CASTILLA Y LEÓN: Nuboso o cubierto con precipitaciones, sobre todo en zonas de montaña y sus proximidades, que podrán ser persistentes en el sur, tendiendo a remitir las precipitaciones y disminuyendo la nubosidad a partir de la tarde. Cota de la nieve por encima de 1.400 o 1.600 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles dispersas en zonas altas. Vientos del sureste tendiendo al suroeste, con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas, sobre todo en la primera mitad del día.



COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Cielos nubosos o cubiertos tendiendo a intervalos en el oeste y en la Ribera, con precipitaciones generalizadas y ocasionalmente tormentosas en la mitad este, menos intensas y probables en el extremo occidental. La cota de nieve estará entre los 1.400 y los 1.700 metros. Temperaturas mínimas en aumento en el extremo oeste, más acusado en la Vertiente Cantábrica y que se mantienen con pocos cambios en el resto, y máximas sin cambios. Vientos del sureste con rachas muy fuertes en zonas altas del extremo occidental y el norte de la comunidad, que por la tarde tienden a disminuir y a girar a componente sur.



LA RIOJA: Nuboso a cubierto con precipitaciones, que tenderán a remitir a partir de la tarde y a disminuir la nubosidad a intervalos nubosos. Cota de la nieve de 1.400 a 1.600 metros bajando a 1.200 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Vientos del sureste girando al suroeste, con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en la Ibérica, sobre todo en la primera mitad del día.



ARAGÓN: Predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte con precipitaciones,ocasionalmente tormentosos y localmente fuertes y/o persistentes. En el resto, cielos nubosos con probables precipitaciones tendiendo a lo largo del día a intervalos nubosos y poco nuboso al final. Cota de nieve: 1.400 metros. Temperaturas sin grandes cambios. Viento del sudeste flojo a moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cotas altas, sobre todo de Pirineos y Cinco Villas.



CATALUÑA: Predominio de cielos cubiertos en la mitad norte donde se esperan precipitaciones que no se descarta que sean localmente fuertes y con tormenta en el cuadrante nordeste. En el resto, nuboso o intervalos nubosos con probables precipitaciones. Cota de nieve: 1.400 a 1.600 metros. Temperaturas sin grandes cambios. Viento de componente este moderado con intervalos de fuerte y rachas de muy fuerte en cotas altas.



EXTREMADURA: Nuboso a cubierto con precipitaciones, que podrán ser persistentes en el norte en la primera mitad del día, e irán remitiendo por la tarde, tendiendo a intervalos nubosos. Cota de la nieve de 1.400 a 1.600 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Vientos del sureste girando al suroeste, con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes , en la primera mitad del día.



COMUNIDAD DE MADRID: Cielos nubosos o cubiertos por la mañana tendiendo a nuboso e intervalos nubosos por la tarde. Lluvias y chubascos más intensos y ocasionalmente tormentosos en la Sierra y en el suroeste tendiendo a cesar las precipitaciones por la tarde. Cota de nieve entre 1.400-1.800 metros bajando hasta 1.200-1.400. Temperaturas con ligeros descensos. Baja probabilidad de heladas en el área de la sierra. Vientos de componente sur, girando al suroeste y disminuyendo a flojos por la tarde, con rachas fuertes hasta el mediodía en la Sierra.



CASTILLA-LA MANCHA: Cielos nubosos o cubiertos disminuyendo a nuboso e intervalos nubosos. Lluvias y chubascos cuya intensidad disminuye de norte a sur, ocasionalmente acompañados de tormenta en las sierras del norte, tendiendo a disminuir al final. Cota de nieve entre 1.400-1.800 metros bajando a 1.200-1.400 metros salvo en las Sierras del sureste que al principio se sitúa por encima de 1.500 metros bajando hasta 1.100-1.300 por la tarde. Temperaturas sin cambios significativos. Baja probabilidad de heladas en las sierras. Vientos de componente sur, girando al oeste y suroeste y disminuyendo a flojos, algo más intensos en el este de la Comunidad.



COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo nuboso tendiendo a intervalos nubosos en general y a poco nuboso en el tercio sur. Son probables precipitaciones en general débiles, más probables e intensas en el tercio norte. Temperaturas mínimas en descenso en el tercio norte y en ascenso en el resto; máximas sin cambios o ligero ascenso. Viento variable flojo en general, excepto en el extremo sur donde será entre flojo y moderado del suroeste.



REGIÓN DE MURCIA: Cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles generalizadas por la mañana, tendiendo a remitir la nubosidad durante la tarde con chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos del este girando a primeras horas a componente oeste, flojos en el interior.



ILLES BALEARS: Intervalos de nubes medias y altas, aumentando durante la mañana a nuboso o cubierto, y tendiendo a poco nuboso en las Pitiusas por la tarde. Precipitaciones ocasionales acompañadas de barro, que en las Pitiusas se presentarán durante la mañana y en Mallorca y Menorca por la tarde y noche; no se descarta alguna tormenta. Temperaturas nocturnas en ascenso respecto a la madrugada del domingo, y diurnas con pocos cambios. Vientos del sureste con algún intervalo de fuerte girando a partir de la tarde a suroeste entre flojo y moderado.



ANDALUCÍA: Cielos nubosos, con chubascos generalizados, ocasionalmente acompañados de tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes por la mañana en el tercio occidental y litoral de Málaga, tendiendo a disminuir la nubosidad y la precipitaciones durante la tarde. Cota de nieve en torno a 1.400 metros. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental, en ascenso en el resto; máximas en descenso en el interior oriental, en ascenso en el extremo occidental y sin cambios en el resto. Vientos de componente oeste, fuertes con rachas muy fuertes a primeras horas en el litoral y cotas altas, disminuyendo por la mañana.



CANARIAS: Nuboso, tendiendo por la tarde a poco nuboso en general. Baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales. Temperaturas en ligero ascenso en las islas occidentales y en ligero descenso en las orientales. Viento variable en general flojo.