Los municipios catalanes no quieren que Catalunya sea el burdel del sur de Europa

La Red de Municipios Libres de Tráfico de Mujeres y Niñas empezará mañana a recoger firmas para presentar en el Parlament una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la trata de mujeres y que "Cataluña que no sea el burdel del sur de Europa", una iniciativa que quieren extender a todas las CCAA.

La Red, promovida por el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) y del que forman parte 70 municipios españoles, entre ellos 12 catalanes, coordinados por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), celebrará mañana su primera Asamblea de Municipios Libres de Trata en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Esta de Red de Municipios, de la que forman parte también ciudades como Zamora, Huelva, Linares (Jaén), Málaga, Benalmádena (Málaga), Lugo, Águilas (Murcia), Olite (Navarra), Huelva, Ciudad Real, Calvià (Mallorca), Oviedo o Valdemoro (Madrid), cuenta con el apoyo de varias diputaciones españolas, entre ellas la de Barcelona.

La vicepresidenta del MDM, Cristina Simó, ha calculado que entre el 80 y el 90 % de las mujeres que se dedican a la prostitución son víctimas de trata.

Los doce municipios catalanes, además de la Diputación de Barcelona, se reunirán mañana para lanzar la ILP y marcar un calendario para las actuaciones de sensibilización de los próximos meses, en lo que esperan que sea un ejemplo para las ciudades del resto del país.

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, el municipio que lidera la iniciativa, Núria Parlon, ha advertido de que "las redes de trata se están cronificando" en las grandes ciudades, y ha reivindicado "políticas públicas claras que garanticen los derechos de las mujeres que se ven obligadas a prostituirse".

La Red de Municipios aboga por la ilegalización de la prostitución para "combatir" esta "lacra del siglo XXI", según Parlon, y no por una regulación de los derechos de las trabajadoras sexuales, una posición que defienden ayuntamientos como el de Barcelona, que no se ha sumado a la Red.

Según calcula la organización, la trata de mujeres y niñas hace circular 5 millones de euros al día en toda España.

Las víctimas de trata llegan a 45.000 en España cada año, 500.000 en Europa y más de tres millones en todo el mundo, según datos aportados por la Red de Municipios.

Los consistorios adheridos han aprobado una moción en la que se comprometen a impulsar campañas de sensibilización sobre la prostitución como violencia de género y a centrar sus políticas en erradicar la demanda, además de reforzar los servicios sociales dirigidos a las prostitutas que quieren dejar de serlo.

La activista de la organización Feminicidio.net y superviviente de la trata de mujeres Amelia Tiganus ha subrayado que "la prostitución es la mayor escuela de cosificación y de desigualdad" de la sociedad actual, y ha urgido a las instituciones a impulsar "políticas para bajar la demanda".

"No consideramos que la prostitución sea un trabajo", ha aclarado Cristina Simó, sino "una de las mayores violencias machistas".

La alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha asegurado que los ayuntamientos son "la administración más cercana" a la problemática, una ventaja que permite "adaptarse a las realidades sociales" de cada ciudad.

Moret también ha apuntado la necesidad de educar en igualdad de género desde la infancia con "políticas a favor de la coeducación" y experiencias de sensibilización.

Tiganus ha destacado la importancia de estas campañas de concienciación, que, según la activista, deben dirigirse a los "consumidores de prostitución" y "jóvenes" para mostrar que acudir a las trabajadoras sexuales es una manera de "participar" en la trata.

Además, la activista también ha reivindicado que los asesinatos de trabajadoras sexuales a manos de hombres se contabilicen en las cifras oficiales como "feminicidios" o asesinatos machistas.