Un juez investiga una denuncia por revelación de secretos contra Santi Vidal

Un juez de Barcelona investiga una denuncia por revelación de secretos que un particular ha presentado contra el exsenador de ERC Santiago Vidal, por las conferencias en las que mantuvo que el gobierno catalán había obtenido ilegalmente datos fiscales de los catalanes.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha acordado admitir a trámite la denuncia contra Santi Vidal que un particular presentó el viernes 27 de enero en los juzgados de guardia de la capital catalana.

La denuncia acusa a Santi Vidal, que dimitió de su cargo de senador a raíz de la polémica por el contenido de sus conferencias, de un delito informático y de otro de revelación de secretos.

Además de admitir a trámite la denuncia, el juez ha remitido un requerimiento al Senado para que certifique si Santi Vidal sigue siendo miembro de esta cámara o si, por el contrario, ha abandonado el escaño y en qué fecha.

La investigación que ha abierto el juzgado número 13 de Barcelona transcurre en paralelo a las diligencias que, el mismo 27 de enero pasado, abrió la Fiscalía Superior de Cataluña para indagar, a raíz de las manifestaciones de Vidal, si el gobierno catalán cometió un delito de descubrimiento y revelación de secretos al apoderarse ilícitamente de datos fiscales reservados.

No obstante, en el caso de que el objeto de ambas investigaciones sea el mismo, el ministerio público debería dejar las diligencias en manos del juzgado de instrucción, al estar el asunto ya bajo tutela judicial, según han informado a Efe fuentes judiciales.

Las diligencias del ministerio público se centran también en averiguar si la Generalitat elaboró informes relativos a la ideología de los jueces que ejercen en Cataluña, como apuntó en sus conferencias el exsenador de ERC.

Para el ministerio público, las manifestaciones vertidas por Vidal "sugieren la existencia de comportamientos que, de confirmarse, podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos", entre ellos el "apoderamiento ilícito" de datos reservados o la elaboración de informes sobre la "afinidad ideológica" del colectivo de jueces que ejercen en Cataluña.

La investigación del ministerio público no tiene como objeto, de momento, al exsenador de ERC, sino que se ciñe a las supuestas irregularidades que puedan haber cometido los miembros del gobierno catalán.

Por otra parte, el TSJC también está pendiente de resolver si admite a trámite una querella que el partido VOX presentó contra el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los consellers Oriol Junqueras y Carles Mundó, a raíz de las manifestaciones del exsenador.

El pasado 3 de febrero, la Fiscalía pidió al TSJC que desestimara la admisión a trámite de la querella de VOX, al considerar prematuro emprender acciones penales contra los miembros del gobierno catalán mientras no se compruebe la veracidad de las declaraciones de Santiago Vidal.

El exsenador de ERC fue suspendido en 2015 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de sus funciones de magistrado, después de que admitiera haber participado en la redacción de una Constitución para una eventual Cataluña independiente.