La dieta vegetal gana adeptos

España es un país amante del jamón, el chuletón y las gambas, pero está creciendo el número de personas que optan por una dieta vegetal. Preocupado por el medioambiente, la salud o por motivos éticos, el 7,8 por ciento de la población adulta en España se adscribe al movimiento "veggie".

Son datos del estudio "The Green Revolution", elaborado por la consultora de innovación Lantern y presentado hoy en Madrid, que analiza el fenómeno "veggie", que engloba a flexiterianos (dieta vegetal con consumo puntual de productos animales), vegetarianos y veganos (alimentación cien por cien vegetal).

"En España cada vez está ganando más fuerza la tendencia hacia lo natural y menos procesado", ha afirmado el director general de Lantern, Jaime Martín. Y es que sin adscribirse a ninguna de las citadas categorías, en el último año un 35 % de la población ha decidido disminuir su consumo de carne roja, según este informe.

Aunque en nuestro país un mercado que mueve a nivel mundial 4.000 millones de dólares no es tan maduro como el de Reino Unido o Alemania, los datos apuntan a que la tendencia alcista es imparable, por lo que Martín ha señalado que se trata de una oportunidad de mercado para la hostelería y tiendas de alimentación.

Actualmente, el 7,8 por ciento de la población adulta de España es "veggie" (las mujeres suponen algo más de dos tercios) y en el último lustro el número de negocios dedicados a satisfacer sus necesidades alimenticias se ha duplicado, llegando a casi 800 establecimientos en 2016, entre restaurantes y tiendas especializadas.

En la encuesta incluida en el estudio y realizada a 2.000 "veggies" se ha detectado un problema común: la hostelería no está preparada para dar respuesta a estos consumidores, que además encuentran poca oferta de productos en supermercados y tiendas y que sufren la "ignorancia" del resto de la población.

"La ola 'veggie' está llegando y a una velocidad mayor de la esperada. Hay una excelente oportunidad para las empresas", ha advertido el responsable de Lantern.

Si bien se trata de un movimiento más urbano, "no hay que caer en el tópico de que se concentra sobre todo en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, ya que el 48,1 por ciento de los 'veggies' viven en ciudades de menos de 100.000 habitantes".

Los motivos éticos y animalistas mueven al 57 % de los vegetarianos y veganos de España, mientras que el 21 % lo hace por razones de protección del medioambiente y el 17 por ciento preocupado por la salud.

Son más numerosos los flexiterianos, el 6,3 por ciento de la población española, porcentaje que va en progresión y que "en los próximos cinco años se convertirán en un segmento muy atractivo para las marcas de alimentación y bebidas", ha destacado Martín. Los vegetarianos suponen el 1,3 % de la ciudadanía y los veganos el 0,2 por ciento.

Según el estudio, las dietas "veggies" tienen penetración en todo tipo de edades y si bien los veganos y vegetarianos tienden a ser más jóvenes, los flexiterianos cuentan con una elevada proporción de personas mayores de 55 años, "fundamentalmente porque este grupo de edad hace cada vez más hincapié en regímenes para prevenir el sobrepeso, prescripciones médicas y una mayor inquietud por cuidar la salud".

En cuanto a situación socioeconómica, este tipo de alimentación predomina en las "nuevas clases medias", que el estudio sitúa en empresarios y directivos, profesores universitarios, funcionarios con titulación universitaria y mandos intermedios.