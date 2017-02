Unos 300 vecinos de Súria se concentran para rechazar la violencia machista

Unos 300 vecinos de Súria (Barcelona) se han concentrado esta tarde en la plaza del Ayuntamiento para secundar el minuto de silencio convocado por el consistorio para mostrar su solidaridad y repulsa del homicidio machista que ayer se cobró la vida de una vecina de la localidad de 79 años.

La concentración de duelo y contra la violencia de género ha culminado una jornada oficial de luto decretada por el consistorio por la muerte de la vecina de Súria, que fue acuchillada por su marido, de 82 años, que después intentó suicidarse.

En un ambiente marcado por la emotividad y el recogimiento, la concejala de Igualdad, Carmen Besa, ha leído un manifiesto que pide "el esfuerzo de todos" para avanzar hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres "desde el compromiso y el respeto", como "mejor homenaje que podemos hacer a las personas que han muerto y que han sufrido o sufren la violencia de género".

El manifiesto recuerda que Súria "ha mostrado muchas veces su rechazo a la violencia de género" y que "no podemos permanecer pasivos y callados ante estas situaciones".

También remarca el deseo de que "jamás" se tuviera que lamentar "en ninguna parte la pérdida de otra vida a causa de este problema social".

Entre las personas asistentes al acto se encontraban el alcalde José María Canudas y otros miembros de la corporación municipal.

El alcalde ha agradecido las muestras de apoyo y ha expresado el deseo de que "no se vuelvan a repetir en ninguna parte" los casos de violencia de género.

También han asistido a la concentración la delegada del Gobierno de la Generalitat en la Cataluña Central, Laura Vilagrà, el presidente del Consejo Comarcal del Bages, Agustín Comas, y otros representantes del departamento de Interior de la Generalitat, del Institut Català de les Dones y de otras instituciones del Bages.

Con motivo de la jornada de luto oficial hoy, las banderas de Cataluña y de Súria han ondeado a media asta en la fachada principal del Ayuntamiento de Súria.

Coincidiendo con la concentración, el comercio de la localidad ha cerrado esta tarde sus puertas, respondiendo a una llamada de la Unión de Comerciantes, como muestra de solidaridad con la familia de la víctima.

La corporación municipal hizo ayer pública una declaración de condena a la violencia de género y de solidaridad con los familiares de la primera víctima mortal de violencia machista de este año en Cataluña.

En su declaración, la corporación municipal también reiteraba la necesidad de que las personas que sufren violencia de género lo comuniquen al teléfono 900 900 120, que permanece activo las 24 horas y no queda registrado en la factura.

El Institut Català de les Dones también ha convocado hoy un minuto de silencio delante de su sede en Barcelona como muestra de rechazo por este trágico suceso.