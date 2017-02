Barómetro del CIS: Javier Fernández se estrena con la tercera mejor nota

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, se ha convertido en el tercer líder mejor valorado en su estreno en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en tanto que Pablo Iglesias baja su nota en pleno debate interno de Podemos y le supera Mariano Rajoy.

Figura así en el barómetro dado a conocer hoy, resultado de las encuestas realizadas entre el 2 y el 12 de enero.

Un sondeo que, además, muestra una leve mejoría de la imagen del presidente del Gobierno entre los ciudadanos, ya que pasa del 2,97 que cosechó en octubre, al 3,10 que registra ahora, por lo que rebasa a Iglesias tras varios barómetros con puntuaciones muy parejas.

Por encima de Rajoy, en concreto un punto por encima, se ha situado el presidente de la gestora del PSOE desde octubre del año pasado, a raíz de la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general. De hecho, el ahora candidato en las primarias socialistas no aparece en este CIS.

En su lugar, Javier Fernández, cuya gestión ha propiciado que se coloque tercero en la escala de valoración de líderes, al conseguir una nota del 4,12, sólo superado por el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que registra un 4,22, y del diputado de En Comù Podem, Xavier Domenech, que tiene un 4,13.

Ahora bien, el también presidente asturiano presenta entre los encuestados un grado de desconocimiento del 70,6 por ciento, cuando el del jefe del Gobierno es de un 0,2 o el de Iglesias, de un 1,9.

Iglesias, precisamente, padece los efectos del debate interno en Podemos, aunque cuando se hizo el barómetro no resultaba tan intenso como ahora.

Tras lograr una valoración del 3,22 en el estudio de octubre, se queda ahora con un 2,87.

Ningún líder llega al aprobado y la tendencia generalizada de la valoración es a la baja.

Uno de los que experimenta esa caída es el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, quien desciende del 4,47 al 4,02, o lo que es lo mismo, de ser el segundo mejor valorado pasa al quinto, al ser superado en estos cuatro meses por Baldoví, por el propio Javier Fernández y por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien se cuela en el pelotón de cabeza con una nota del 4,08.

De los líderes de los cuatro principales partidos, el presidente de la gestora del PSOE aparece, por tanto, como el mejor colocado. Detrás, a más de medio punto, figura el consolidado presidente de Ciudadanos tras el congreso del pasado fin de semana, Albert Rivera, que se sitúa en el 3,56, una décima menos que en octubre.

Tras ambos, el presidente del Gobierno, y ya al final, Pablo Iglesias.

Con un 3,50 aparece Marian Beitialarrangoitia, de Bildu; con un 3,46 Ana Oramas, de Coalición Canaria; y con un 3,09 Gabriel Rufián, de ERC.

Por debajo del 3, aparecen Alexandra Fernández, de En Marea; el citado Pablo Iglesias, Pedro Quevedo (Nueva Canarias), Francesc Homs (PDeCAT), Íñigo Alli (UPN), y por último, Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias).

Según tendencias políticas, el socialista Javier Fernández no sólo obtiene una buena puntuación entre los votantes socialistas (5,11) sino que también aprueba entre los del PP (5,05) e incluso mejora nota para los votantes de Ciudadanos, con un 5,26 sobre diez.

El líder nacional mejor valorado entre sus propios votantes es Mariano Rajoy, con un 6,74, seguido de Pablo Iglesias con un 6,33 y Albert Rivera, con una nota de 6,21.

Se da la circunstancia de que el coordinador federal de IU, Albert Garzón, obtiene mejor nota entre los votantes de Unidos Podemos que el propio Iglesias, al obtener un 6,77.

De hecho, Iglesias es mejor valorado entre los votantes de la confluencia catalana de En Podem Comú (6,72) que entre quienes votaron a la lista de Unidos Podemos.

No obstante, los portavoces del Congreso con mejor nota entre sus votantes son el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con un 7,27 y Francesc Homs, del PDeCAT, con un 6,96 sobre diez.