Mercadona se afianza en el liderato del gran consumo en España

Mercadona se afianzó en 2016 en el liderato del gran consumo en España, con una cuota del 22,9 %, 0,2 puntos más que en 2015, mientras que Lidl fue, por tercer año consecutivo, la cadena que más cuota ganó, 0,5 puntos, para alcanzar el 4,1 %, según la consultora especializada Kantar World Panel.

Día y Carrefour se mantuvieron estables en el segundo puesto, en ambos casos con una cuota del 8,5 % del mercado del gran consumo (alimentación y droguería).

Eroski perdió 0,3 puntos y redujo su cuota al 5,8 % y Auchan (Alcampo y Simply) se dejó 0,1 puntos (3,7 %).

Los tres principales jugadores -Mercadona, Dia y Carrefour- se mantuvieron al frente del sector a pesar del la "fuerte" pujanza de nuevos competidores, entre los que destacan los "smart discount", como Lidl y Aldi, y los jugadores puramente "online", como Amazon.

Según el director de Consultoría de Kantar Worldpanel César Valencoso, 2016 estuvo marcado por la "transformación del sector" para adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor, que demanda una cesta más completa, en un lugar cercano, con productos de calidad a un precio adecuado y en un entorno sostenible.

La lucha por ganar cuota en el segmento de frescos, fue otro de los caballos de batalla durante el año pasado por parte del sector, que centró gran parte de las renovaciones de sus espacios de venta a darle un mayor protagonismo.

Así, el sector de la gran distribución ganó terreno en frescos a las tiendas especializadas, que perdieron 1,2 puntos de cuota, hasta el 36,1 %.

Precisamente esta apuesta por los frescos es la que habría permitido a Mercadona afianzarse en el liderato del gran consumo en España, según Kantar, cuyos datos revelan que los productos de la cadena presidida por Juan Roig están presentes en 9 de cada 10 hogares.

No obstante, el crecimiento de Mercadona fue menor que en años anteriores debido a que cada vez está presente en más regiones, por lo que tiene menos margen para crecer en España, lo que le estaría empujando a salir fuera, ha añadido Valencoso.

Dia también mantuvo su peso tras apostar por las cadenas especializadas, con Clarel (perfumería y droguería) y La Plaza (frescos); en tanto que Carrefour complementó sus hipermercados con el crecimiento de su red de proximidad.

En cuanto a Lidl, Kantar ha destacado que con menos de 600 tiendas, 6 de cada 10 hogares han comprado alguna vez en los establecimientos de la cadena alemana, cuyo principal reto es ahora fidelizar a estos nuevos compradores.

Eroski redujo su cuota lastrado por las últimas desinversiones que ha llevado a cabo, aunque ha afianzado su presencia en el Norte; mientras que Auchan se vio penalizada por la mala evolución de los hipermercados.

Al margen de los grandes grupos, los distribuidores regionales, como Consum, Ahorramas o Bon Preu, tuvieron un año positivo y aprovecharon su buen posicionamiento en frescos, donde el consumidor "reconoce a los grandes expertos".

En cuanto al comercio electrónico, Valencoso ha apuntado que este canal concentró el 1,1 % de las ventas de gran consumo en España, una tasa que sin duda crecerá en 2017 "si toda esa masa de compradores que ya capta se convierte en compradores habituales".

No obstante, aún está por ver cómo las cadenas logran hacer este canal rentable, según el directivo, quien ha explicado que hasta que se consiga o alguno como Amazon puje mucho, este canal no "explotará".