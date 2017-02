Rivera presume del peso nacional de las reformas de Cs y de no tener deudas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sacado pecho del "peso nacional" que están teniendo las "reformas naranjas" promovidas por su partido y de ser una formación sin deudas y con superávit, lo que les garantiza no tener las manos atadas.

Rivera, que interviene en el plenario de la IV Asamblea de Ciudadanos, que se celebra en el Teatro Nacional de Coslada, ha dicho que en esté cónclave se han marcado el reto de "ser más fuertes y poner rumbo a 2019", el próximo ciclo electoral con autonómicas y municipales, antes de las generales de 2020.

Mensaje que ha reiterado durante la presentación de su informe de gestión, en el que también ha repasado la evolución del partido, que viene, ha recordado, de tan solo tres diputados en el Parlamento de Cataluña y una decena de concejales.

Hoy, diez años después de recorrido político, Ciudadanos exhibe unas cifras y una implantación institucional que "ni en sus mejores sueños" se planteó en el cónclave anterior, de 2011, cuando la formación naranja se marcó el objetivo de dar el salto a la escena nacional.

Ahora cuentan con 93 diputados autonómicos, 1.527 concejales, 32 parlamentarios en el Congreso, tres senadores y dos eurodiputados integrados en el grupo ALDE.

Rivera ha resaltado que, a pesar de ser un partido de origen autonómico, en Ciudadanos siempre hubo el anhelo y las ganas de cambiar el país y trasladar los valores de libertad, igualdad y unión a todos los españoles.

Y, así, en 2013 se puso en marcha "una operación de crecimiento sin precedentes" con el concurso fundamental de la sociedad civil y de personas independientes, a quienes ha dicho que nunca cerrará las puertas mientras lidere el partido.

Una operación, ha continuado, que dos años después convirtió a Cs en la tercera fuerza política municipal con 755 grupos en ayuntamientos y sin necesidad de coaliciones ni confluencias. "Sin círculos ni cuadrados. Solos, unidos, juntos", ha subrayado.

"No queríamos sumar de cualquier manera y a cualquier precio, sino con nuestras fuerzas, valores y equipos", ha insistido Rivera, que ha destacado también los grupos logrados en doce parlamentos autonómicos que deberán extenderse a todos en 2019.

Pero, sobre todo, ha recalcado que se han convertido en decisivos en muchos de esos parlamentos y ayuntamientos y, también, en el Gobierno del país.

"El peso nacional es inequívoco", ha afirmado y ha insistido en que se ha "superado con creces" la estrategia pensada no sólo en implantación institucional, sino también en afiliación, ya que en este tiempo se ha pasado de 1.712 a 30.000 militantes, un dato "brutal", ha dicho.

A todos ellos les ha pedido que nunca dejen de pensar en los votantes, porque "un partido no sólo se mide por las cuentas o el número de agrupaciones, sino por el número de votantes y apoyos que tiene en la sociedad".

"Por favor, que a nadie se le olvide que estamos trabajando para todos los españoles, no sólo para nosotros", ha reclamado Rivera, para quien esto debe marcar la diferencia con otros partidos, así como el hecho de que el 35 por ciento de los ingresos procedan de los militantes, de no estar endeudados y tener un superávit del 15 por ciento.

Ha insistido en que "quien paga es libre" y ha incidido en que esa debe ser la clave para Ciudadanos, porque sólo así, dependiendo de uno mismo, podrá gobernar España y reformarla.

También ha destacado que la implantación en redes sociales con "datos brutales de crecimiento" que hacen a Cs líder, junto a Podemos, en materia de comunicación en internet.

Finalmente, ha deseado acierto a los 523 compromisarios que asisten a la IV Asamblea, de la que ha asegurado van a salir "más fuertes, juntos y unidos" y con "sólo una obsesión: hacer un cambio mejor, mejorar España y salir en 2019 a gobernar España".