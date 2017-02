La nueva lista Forbes del deporte encumbra a Real Madrid y Barcelona

El Real Madrid y el Barcelona fueron elegidos como los dos primeros clubes deportivos del planeta en la nueva clasificación de la industria del deporte elaborada por la revista estadounidense Forbes, ubicados en la tercera y cuarta posición tras las marcas comerciales Nike y Pepsi.

El 'Forbes SportsMoney Index' ubica a la marca de equipación deportiva y la empresa de bebidas en los dos primeros lugares, seguidos por Real Madrid y Barcelona, el delantero portugués del Madrid Cristiano Ronaldo, el jugador de baloncesto de Cleveland Cavaliers LeBron James y el argentino del Barcelona Lionel Messi.

Completan los diez primeros puestos de esta primera lista multidisciplinar del negocio deportivo la agencia de representación de deportistas y actores estadounidense Creative Artist Agency, el equipo de béisbol estadounidense de los New York Yankees y el de fútbol americano New York Giants.

Esta es la primera clasificación de la revista estadounidense que incluye 430 marcas, equipos y atletas individuales en una lista en la que se mezclan parámetros como las ganancias o las conexiones con otros actores de primer nivel.

"Nuestra metodología está construida con dos componentes. El primero es el poder financiero, por las ganancias de los atletas, las comisiones de las agencias o los valores de equipos y marcas. El otro componente analiza las conexiones con otras categorías", explicó el periodista de Forbes especializado en industria deportiva Chris Smith.

"Por ejemplo, un equipo recibe crédito de sus atletas y marcas conectadas, en función del número de conexiones y de su poder. Un atleta conectado con Nike, tiene la oportunidad de tener una mayor exposición que otro relacionado con Adidas o Puma", añadió uno de los responsables del índice.

De esta manera, el tercer puesto del Real Madrid no solo se explica por los 3.600 millones de dólares (3.328 millones de euros) de valor que Forbes calcula tiene el club blanco, o por sus 694 millones de dólares (642 millones de euros) en ingresos; sino por sus conexiones con Cristiano Ronaldo (puesto 5), el colombiano James Rodríguez (35), el galés Gareth Bale (38), la marca Adidas (66), Microsoft (359) y Audi (364).

Algo parecido ocurre con el Barcelona, al que esta revista le calcula un valor de 3.500 millones de dólares (3.236 millones de euros) y unos ingresos de 675 millones de dólares (624 millones de euros), al tiempo que pondera sus conexiones con Nike (número uno de la lista), Lionel Messi (7), el brasileño Neymar Junior (20), el uruguayo Luis Suárez (45), Audi e Intel (402).

Otros deportistas que aparecen en el índice son el futbolista inglés del Manchester United Wayne Rooney (37), el sueco del United Zlatan Ibrahimovic (63) o el tenista suizo Roger Federer (75).

Para encontrar a un deportista español hay que llegar al puesto 143, que ocupa el tenista Rafael Nadal, el centrocampista del Chelsea Cesc Fábregas está en el 191, el piloto del McLaren-Honda Fernando Alonso, en el 212 y el delantero del New York City David Villa, en el 336 En cuanto a los equipos europeos, el Manchester United inglés aparece en el puesto 14, el Bayern Múnich alemán en el 61, el Manchester City en el 71, y también ocupan un lugar el Chelsea (77), Arsenal (109), la escuadra italiana de Fórmula Uno Ferrari (142), el Juventus italiano (166), el París Saint-Germain francés (204), la escudería alemana Mercedes (207) y la británica McLaren (215).

El Atlético de Madrid se ubica en el puesto 217 de esta clasificación global, por delante del Schalke 04 alemán (246), el Tottenham Hotspur inglés (253), los italianos Milan (273) e Inter (278), el Borussia Dortmund alemán (282) o las escuderías de Fórmula Uno Red Bull (298) y Williams (340).