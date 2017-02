Un hombre denunciado por maltrato mata a su hija tirándose con ella por una ventana

Un hombre de 27 años con antecedentes por violencia machista ha matado hoy a su hija de tan solo un año tirándose con ella desde una ventana del hospital La Paz de Madrid tras discutir con su pareja y madre de la niña, a la que ha espetado: "Te voy a dar donde más te duele".

El suceso ha ocurrido sobre las ocho y media de la mañana en el Hospital Infantil La Paz, perteneciente al complejo hospitalario del mismo nombre, y en el que acababa de recibir el alta la pequeña, que nació de manera prematura y ahora había estado ingresada por un problema cardíaco, según fuentes de la investigación.

El padre y la madre han acudido a la habitación de la niña, ubicada en una primera planta pero con una altura equivalente a un cuarto piso -unos doce metros- porque el edificio tiene varias alturas.

Por causas que se investigan, la pareja ha empezado a discutir y el padre le ha dicho a la madre: "Te voy a dar donde más te duele", según han oído algunos trabajadores, que han entrado para ver qué ocurría.

En un momento dado el hombre ha saltado por la ventana con la niña cogida en brazos y han caído a un estrecho patio interior del hospital, en el que hay un pequeño jardín y vallas.

Ambos han sufrido politraumatismos y han entrando en parada cardíaca de la que han sido atendidos por varios médicos del centro, que después de 45 minutos de maniobras de reanimación no han podido salvarles la vida, según Emergencias Comunidad de Madrid 112.

La madre de la menor, española, ha tenido que ser atendida por una crisis de ansiedad.

El fallecido es Vladimir V., chileno de 27 años, quien tiene varios antecedentes policiales, uno de ellos por maltrato sobre una mujer distinta a su pareja actual y madre de la niña fallecida.

El Juzgado de Instrucción 46 de Madrid, en funciones de guardia, ha procedido al levantamiento de los cadáveres poco antes del mediodía y ha abierto sendos procedimientos contra el hombre por asesinato y suicidio, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

No obstante estos procedimientos se archivarán al extinguirse la responsabilidad penal del agresor, fallecido.

La ventana de la habitación 207, por la que se han precipitado las víctimas, se abre con una llave maestra que tiene el personal del hospital, pero en el momento del suceso estaba abierta, según han precisado a Efe fuentes de la investigación.

Durante la mañana de hoy el suceso ha sido el tema de conversación entre el personal del centro, sorprendido por lo ocurrido y que no ha querido hacer declaraciones sobre lo ocurrido a la prensa.

Desde 2013 han sido veintidós los menores asesinados por las parejas o exparejas de sus madres, siete de ellos en fase de investigación, una cifra a la que hoy se suma la bebé fallecida en La Paz.