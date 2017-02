Mas denuncia un "montaje" de la Fiscalía para "hacer daño" antes del juicio 9N

El expresidente catalán y exlíder de CDC Artur Mas ha denunciado hoy un "montaje escandaloso" de la Fiscalía en las detenciones de ayer, que son para "hacer daño" antes del juicio del 9N, y ha puesto la "mano en el fuego" por los excargos convergentes arrestados.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Mas ha criticado así la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por la que la Guardia Civil detuvo este jueves, entre otros, al extesorero de Convergència Andreu Viloca, al exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives y al antiguo responsable de los servicios jurídicos de CDC Francesc Sánchez.

"Esto pasa siempre que hay una gran operación en Cataluña ligada al proceso soberanista", ha señalado Mas, que ha vinculado así esta operación al juicio por la consulta del 9N que empieza el lunes.

El líder del PDeCAT (antes CDC) ha subrayado que él ya tuvo que defenderse de "falsedades y calumnias gravísimas" antes de las elecciones catalanas de 2012, lo mismo que le sucedió a Xavier Trias antes de las municipales con la cuenta en Suiza y que hubo registros en la sede del CDC antes de los últimos comicios catalanes de septiembre de 2015.

"Siempre es lo mismo, la Fiscalía está detrás y con poderes plenipotenciarios", se ha quejado Mas, que ha avanzado que algunos abogados que le asesoran "se están planteado querellarse contra la Fiscalía por su abuso absoluto de poder".

Mas, que hasta el pasado verano era presidente de la extinta CDC, se ha manifestado "plenamente convencido" que se demostrará que no hubo comisiones ilegales en el partido, y ha asegurado que "pone la mano en el fuego y da la cara" por los exdirigentes convergentes detenidos.

En el caso de Viloca, ha criticado que le hayan detenido dos veces cuando en la anterior ya lo "registraron todo", mientras que ha destacado que Sánchez no tenía "ninguna responsabilidad sobre los ingresos del partido", al tiempo que Vives es una "persona de valores y principios".

Mas ha insistido en que la operación de la Guardia Civil es para "hacer daño" a CDC porque este partido y su sucesor, el PDeCAT, son los que dan más miedo" a aquellos que viven del "statu quo del Estado".

El expresidente catalán ha denunciado que han sufrido una "guerra sucia que es ilegal": "Aquí se puede montar una operación antidemocrática e ilegal y no pasa nada", ha subrayado.

Si bien ha vinculado la operación de ayer con el juicio del 9N, Mas no ha hecho lo mismo con el caso Palau de la Música, que ha dicho que hay que "separarlo" porque tiene "todo el sentido del mundo", pues los principales acusados, Fèlix Millet y Jordi Montull, se "autoinculparon".