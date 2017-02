Vuelven Los Manolos

El grupo barcelonés de rumba catalana Los Manolos ha decidido volverse a reunir, 23 años después de su separación, para celebrar los 25 años de su participación en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, para lo cual preparan un nuevo disco y una gira internacional.

Según han indicado a Efe fuentes del propio grupo, a finales de marzo se publicará un disco con una revisión de sus grandes éxitos, repleto de colaboraciones como las de El Sevilla (Mojinos Escozíos), Victoria Abril, Manel Fuentes, Los Delinqüentes o una de las ultima apariciones de Peret, entre otros artistas.

Asimismo, el grupo llevará a cabo una gira internacional, "Los Manolos reunión 2017", cuyo pistoletazo de salida tendrá lugar el 30 de abril, cuando cerrarán el festival Viña Rock de Villarrobledo (Albacete).

Según estas fuentes, en este regreso a los escenarios se reúne la formación original con motivo de la celebración de los 25 años de Barcelona 92, cuando todo el mundo bailó al ritmo de "Amigos para siempre".

Así, Los Manolos estarán integrados por Xavier Calero (guitarra española, guitarra eléctrica, voces), Josep Gómez (guitarra española, voces), Ramón Grau (batería, percusiones, voces), Andreu Hernàndez (batería, percusiones, voces), Joan Herrero (percusión, voces), Rogeli Herrero (guitarra española, percusión, voces), José Luis Muñoz (bajo, guitarra eléctrica y española, voces) y Toni Pelegrín (guitarra española y eléctrica, voces).

Faltarán a la reunión Carles Lordan (bajo, guitarra eléctrica, voces), fallecido en 2011 a los 47 años de edad a consecuencia de las complicaciones médicas derivadas de un accidente ocurrido un mes antes; y Rafa Soriano (piano, voces), que vive lejos de Barcelona.

Según los rumberos barceloneses, "queremos vivir, queremos sobrevivir y compartir con todos vosotros buenos momentos de rumba y de fiesta. Y es que estamos convencidos de que, ahora más que nunca, en estos tiempos de incertidumbre, ¡la fiesta no es para feos!"

"2017 será un año mágico para todos nosotros. Celebraremos los 25 años de las Olimpiadas de Barcelona 92', recuperaremos el espíritu olímpico y rumbero y lo llevaremos 'urbi et orbi'. ¡Amigos para siempre!", han comentado los intérpretes de "All my loving".

En opinión de Los Manolos, la reunión es consecuencia de su participación, en diciembre pasado, en el Maratón que organiza cada Navidad la cadena pública catalana TV3.

"La propuesta de TV3 fue una excusa perfecta para vernos de nuevo y valorarla , cómo no, tomando unas cañas. Nos hizo mucha ilusión a todos participar en esta iniciativa benéfica. Teníamos la sensación compartida de que empieza a hacer 25 años de muchas cosas. Dijimos todos que sí con las ganas de recuperar las buenas sensaciones", han indicado Los Manolos.

Así, se fueron al local de ensayo, cogieron las guitarras y al ritmo del ventilador que caracteriza a la rumba catalana el resultado fue una versión rumbera del conocido estándar "I will survive", de Gloria Gaynor.

"En esas horas de ensayos nos miramos unos a otros y, casi sin hablar, nos dimos cuenta de que la cosa no se podía quedar aquí. Tuvimos claro que debíamos volver a la carretera", han apuntado Los Manolos.

Los orígenes de Los Manolos se remontan a finales de 1989, cuando diez amigos del barrio de Hostafrancs de Barcelona, aficionados a la rumba catalana, comenzaron a practicar este género combinándolo con instrumentos y actitud rockera.

En su repertorio se incluían rumbas de Peret y Gato Pérez, adaptaciones de temas no rumberos ("All My Loving", "Strangers In The Night" o "El meu avi", por ejemplo) y algunas canciones de creación propia como "Esa rumba va", "Dame un beso" o "Hazme un francés, Inés".

Sus actuaciones y su 'look', compuesto por trajes con la solapa de la camisa tipo avión, pantalones con pata de elefante, gafas de sol de espejo y patillas postizas, llamaron la atención de algunos periodistas y de la multinacional RCA (BMG-Ariola), que los fichó tras actuar en una fiesta.

En la primavera del 1991 publicaron su primer disco, "Pasión Condal" (RCA), que en pocas semanas vendió más de 500.000 copias por su versión del "All my loving" de The Beatles.

Pero el año clave en la historia de Los Manolos fue 1992, pues el grupo fue la estrella musical de los Juegos Olímpicos de Barcelona al actuar en la ceremonia de clausura, ante una audiencia televisiva de 3.000 millones de personas, con la canción "Amigos para siempre", que se convirtió en otro éxito de alcance mundial.

En 1993, se separaron por las divergencias entre rockeros y rumberos y tres de ellos fundaron Chocolate, mientras otros cuatro crearon la discográfica Ventilador Music para editar sus discos y otros de músicas de raíz.