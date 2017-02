La Casa Blanca reactiva su cuenta de Twitter en español

La Casa Blanca de Donald Trump ha reactivado su cuenta de Twitter en español y tendrá también pronto la versión en ese idioma de su web oficial, que desapareció tras la investidura del nuevo mandatario, según confirmó hoy a Efe una fuente de la residencia presidencial.

"Hola! ¡Bienvenidos a @LaCasaBlanca! Sígannos para mantenerse al tanto de las últimas noticias sobre @POTUS Trump y de su administración!", publicó la cuenta de Twitter en español de la Casa Blanca en su primer mensaje.

Así, la Casa Blanca anima a seguir las actividades de Trump y de su Gobierno a través de esta cuenta y la del presidente, denominada @POTUS (siglas de President Of The United States).

En la mañana de hoy esa cuenta en español, que tiene actualmente unos 122.000 seguidores, publicó otro mensaje sobre la nominación, anunciada el martes por la noche por Trump, del magistrado Neil Gorsuch para cubrir la vacante del fallecido Antonin Scalia en el Tribunal Supremo.

"Promesa hecha, promesa cumplida. @POTUS ¡Trump ha nominado a un juez que defenderála Constitución!", dice el mensaje original, que contiene una errata por la falta de separación entre las palabras "defenderá" y "la".

La versión en español, idioma que hablan más de 50 millones de personas en Estados Unidos y 700 en todo el mundo, desapareció de la web de la Casa Blanca poco después de que Trump tomara posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero pasado.

Abierta por el Gobierno del expresidente Barack Obama poco después de llegar al poder al 2009, esa versión en español sigue sin estar disponible hoy, pero, de acuerdo con la fuente de la Casa Blanca, "definitivamente" volverá.

La retirada de esa web en español recibió numerosas críticas por parte de amplios sectores hispanos de Estados Unidos e incluso de las autoridades españolas y los responsables de la Academia de la Lengua en España.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca todavía no se ha nombrado a un nuevo responsable de prensa para medios hispanos, un cargo que ocupaba Gabriela Chojkier en la recta final del mandato de Obama.

Días antes de su investidura, Trump terminó de anunciar los nombres de todos los integrantes de su gabinete, entre los que no hay ningún latino.