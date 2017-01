El Govern no descarta adelantar referéndum siempre que haya "plenas garantías"

La consellera Neus Munté ha subrayado hoy que el referéndum está previsto para la segunda quincena de septiembre "como muy tarde", pero no ha descartado adelantarlo si se dan circunstancias "excepcionales", aunque siempre que sea "en beneficio del objetivo" y se pueda celebrar "con plenas garantías".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán, la consellera de Presidencia ha recordado que hay un calendario que sitúa el referéndum para la segunda quincena de septiembre.

Pero "si es oportuno" se podría adelantar, aunque "siempre en beneficio del objetivo de un referéndum con todas sus garantías", ha indicado.

"La fecha debe estar al servicio de la estrategia, de poderlo hacer y hacerlo bien", ha añadido la consellera y portavoz, que no ha concretado, sin embargo, cuándo podrían estar listos los preparativos para convocar el referéndum.

Munté no ha especificado tampoco qué elementos "excepcionales" serían suficientes para adelantar el referéndum, pero ha admitido que la "obsesión de la judicialización no parece frenarse".

En cambio, en una entrevista en Catalunya Ràdio, el vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha asegurado que, en caso de que inhabiliten a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la "mejor respuesta" sería avanzar el referéndum.

En este contexto, mañana tendrá lugar en el Parlament la segunda reunión del Pacto Nacional por el Referéndum, que aúna partidos y entidades favorables a una consulta soberanista, y en la que el Govern espera que se ratifique el manifiesto fundacional.

Un referéndum que sigue en el calendario gracias a que la CUP dará el apoyo necesario a los Presupuestos la próxima semana, aunque la votación en el pleno se podría retrasar un mes cuando la oposición formalice la petición de dictámen al Consejo de Garantías Estatutarias.

Munté ha calificado de "irresponsable" que partidos de la oposición "dilaten" la aprobación un mes y ha defendido la "plena legalidad" de las cuentas, que incluyen una partida para el referéndum.

Una cita electoral que el expresidente catalán Artur Mas ha subrayado, en una entrevista en Onda Cero, que se podría celebrar "en torno al verano" si el Govern decidiera avanzarlo.

Pero el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha respondido que no habrá un referéndum en Cataluña porque no es posible.

A la espera de que se concrete una fecha para la reunión entre Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, las palabras del dirigente del PP Pablo Casado sugiriendo que la Generalitat tiene prácticas "totalitarias" y "xenófobas" han añadido crispación.

"Es intolerable que se acuse al gobierno de Cataluña de xenófobo", ha afirmado Munté, que ha lamentado que el PP y el Gobierno "den muestras cada día de la plena incapacidad de diálogo".

Ante estas declaraciones "vergonzantes", la portavoz del Govern se ha preguntado retóricamente cómo algunos aún no se expliquen "por qué tantos y tantos catalanes queramos marcharnos de un Estado así".

La polémica se ha originado por las declaraciones del exsenador de ERC Sant Vidal sobre el uso ilegal de datos fiscales por parte de la Generalitat, algo que el Govern se ha encargado de desmentir de nuevo.

Sin embargo, el ejecutivo catalán ha descartado la comparecencia de Puigdemont porque, en palabras de Munté, "quien mejor" puede dar explicaciones sobre el caso de Santi Vidal es el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó.