Los diputados gastaron 3,7 millones de euros en desplazamientos durante 2016

Los desplazamientos realizados por los 350 diputados durante el año 2016 ocasionaron un gasto al Congreso de 3.755.962,76 euros, cifra que corresponde a las cantidades pagadas para ir y volver a sus circunscripciones y también al sufragio de sus viajes de partido, que también paga la institución.

Además, los viajes internacionales realizados el año pasado por delegaciones parlamentarias y comisiones de la Cámara baja supusieron un desembolso de 1.052.232,18 euros.

Los últimos datos reseñados en el portal de transparencia del Congreso revelan que el cuarto trimestre del año pasado es el que más coste tuvo para la Cámara en viajes nacionales, con 1.134.221 euros, seguido del primero, entre enero y marzo, con 1.079.354 euros, el segundo (692.444 euros) y el tercero (849.941 euros).

En todo caso, la cantidad resultante es inferior a los 4,4 millones de euros que dedicó el Congreso a lo largo de 2015 para sufragar los viajes nacionales de los diputados.

Hay que tener en cuenta que la actividad parlamentaria durante el último año ha sido atípica, porque 2016 ha tenido dos legislaturas, la XI y la XII, ya que la primera no culminó con la elección de un jefe del Gobierno y las elecciones se tuvieron que repetir en junio.

Las cantidades totales consignadas en el portal de transparencia incluyen los llamados "viajes por actividad parlamentaria", esto es, los billetes de avión y tren y el kilometraje por uso de vehículo propio necesarios para moverse a Madrid a fin de asistir a plenos, comisiones u otras reuniones oficiales.

El segundo concepto, que siempre es menor, responde a la llamada "actividad política", es decir, la ocasionada por aquellos viajes obligados por la actividad de sus respectivos partidos.

Además, hay que sumar los gastos de gestión, cancelaciones, cambios de billetes y también los emitidos y pendientes de uso.

Si se suman los cuatro trimestres, a lo largo de 2016 la actividad parlamentaria propiamente dicha ocasionó al Congreso gastos de desplazamiento por 2.639.765,52 euros, en tanto que los viajes para actos de los partidos políticos fueron de 278.585,15 euros.

El portal de transparencia también refleja la relación pormenorizada del coste de los 77 viajes oficiales realizados por los diputados durante 2016, que alcanzó 1.052.232,18 euros.

Los más caros derivan de las asistencias de la delegación española a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que se celebra en Estrasburgo.

Así, el más oneroso ascendió a 108.162 euros, con motivo de la sesión celebrada del 18 al 22 de abril; la sesión del 10 al 14 de octubre costó 100.627 euros, y la del 25 al 29 de enero, 95.925 euros.

En cuantía les sigue la asistencia de diputados a la 62 sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN celebrada es Estambul entre el 18 al 21 de noviembre y que supuso un gasto de 89.619 euros.

El viaje más barato no llegó a los mil euros (953,79) y consistió en un desplazamiento a París, el 22 de septiembre, de una delegación española a la Comisión de Migraciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

La publicación cada trimestre en la web de los gastos generados por los viajes de los parlamentarios fue decidida por el Congreso a finales de 2014, si bien no se hace de forma individual, con indicación de lo que suponen los desplazamientos de cada diputado, sino de todos en conjunto.