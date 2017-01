El juicio de las "black" de Caja Madrid llega a su recta final

El juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid se reanuda mañana en la que debe ser su recta final, cuando ya han presentado sus conclusiones más de dos tercios de las defensas, las cuales han reiterado que nunca fueron conscientes de usar las visas de modo irregular.

La mayoría de consejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia se han negado a reconocer como suyos los gastos que figuran en las hojas de excel aportadas por Bankia, a las que niegan validez jurídica, y han rechazado reconocer a la entidad como heredera legal de Caja Madrid y, por tanto, como perjudicada por los desembolsos.

Todos ellos han apuntado al que fuera presidente de la entidad entre 1988 y 1996, Jaime Terceiro, como el responsable de poner en marcha estas visas, cuya naturaleza no varió durante la presidencia de su sucesor, Miguel Blesa.

También han señalado al ex secretario general Enrique de la Torre, por haber instruido a los usuarios en el "libre uso" de las visas ahora objeto de juicio.

Y muchos han denunciado el calvario judicial y mediático al que han sido sometidos en un proceso en el que, según los acusados, no se ha podido probar delito alguno y donde han sido ellos los que han tenido que demostrar su inocencia.

En ningún caso han reconocido que hubieran cometido ningún delito, nada de administración desleal sino el mero cobro de cantidades de forma indebida, lo que únicamente implica una multa.

La Fiscalía solicita penas que oscilan entre uno y seis años de prisión.

Entre otros, han intervenido los letrados en defensa del exconsejero de la caja a propuesta del PP Ricardo Romero de Tejada, del ex secretario de Estado Estanislao Rodríguez Ponga, del exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín y de los exconsejeros Francisco Baquero y Pedro Bedía, así como los de Antonio Romero, Ramón Espinar, Jesús Pedroche, Alberto Recarte, José María Arteta Vico y Gonzalo Martín Pascual.

También lo hicieron los abogados de los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa, que reiteraron que las pruebas han sido "manipuladas y empleadas de manera indebida", y cargaron contra el FROB y Bankia, acusaciones particulares en el juicio contra los 65 usuarios de tarjetas opacas, por disputarse en exclusiva el perjuicio de las "black".

Aún no han expuesto sus conclusiones los letrados de una quincena de acusados, entre los cuales se encuentran algunos de los más mediáticos, como el que fuera jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno o el economista Juan Iranzo.

Los letrados reanudarán sus exposiciones mañana y, en caso necesario, se han habilitado todos los días de esta semana.