La CUP apoya las cuentas con "fecha de caducidad" en el referéndum de septiembre

El consejo político de la CUP ha avalado los Presupuestos de la Generalitat por 39 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones, aunque ha advertido que es un "sí condicional" con "fecha de caducidad", pues retirarán el apoyo al Govern si en septiembre no hay referéndum.

El consejo político se reunió durante cerca de tres horas en el Casal Popular Vilafranca del Penedès (Barcelona) y, tras el debate de los últimos días y de que las territoriales hayan inclinado el resultado a favor del sí, ha decidido apoyar las cuentas en el Parlament, pese a que se mantienen las reticencias después que el ejecutivo no modificara al alza el IRPF de las rentas altas.

La decisión de los 'cuperos' permite que la legislatura catalana continúe su curso y no se avancen elecciones, dando así oxígeno tanto al proceso soberanista como a la gestión del Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

En su intervención en el consejo nacional del PDeCAT en Barcelona, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aplaudido la decisión de la CUP, que ve una "mala noticia" para el Gobierno central, ya que demuestra que el proceso soberanista sigue adelante sin divisiones y que al Estado "se le acaba el tiempo" para reaccionar.

Por su parte, el vicepresidente Oriol Junqueras ha escrito un escueto mensaje en Twitter: "¡Seguimos y seguiremos! ¡Ahora, referéndum!".

En todo caso, desde Logroño la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado hoy que "el PP y el Gobierno no van a permitir" que en Cataluña sólo haya "la voz única de quienes se saltan la ley" y ha criticado que, para algunos partidos nacionalistas, "su comunidad son solo ellos".

El sí a los presupuestos, que ha ganado por un 60 % de votos favorables en el consejo político, no significa para la CUP suscriba el modelo económico del Govern y, además, está condicionado a la celebración del referéndum como muy tarde en septiembre.

Prueba de ello es que en el pleno del Parlamento catalán en febrero, el apoyo a las cuentas de la Generalitat para 2017 del grupo de la CUP se traducirá con 2 votos a favor y 8 abstenciones, la aritmética justa para que sean aprobadas.

"Queremos dejar el camino libre para la celebración en septiembre de un referéndum. Es un sí condicional que tiene fecha de caducidad", ha alertado el dirigente cupero Quim Arrufat al Govern de Junts pel Sí.

El exdiputado ha apuntado que el referéndum incluso se podría adelantar y uno de los "detonantes" podría ser el posible juicio a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por lo que ha avisado al Govern de que los preparativos de la consulta deberían estar finalizados en la primavera.

Un referéndum que se debe convocar "sin pedir permiso a nadie" y que, si no tienen lugar en septiembre, la CUP "retirará el apoyo al Govern", ha alertado.

Arrufat también ha criticado que el Govern haya hecho "chantaje" a la CUP advirtiendo de que, si no aprobaban los presupuestos, habría un adelanto electoral.

El dirigente ha comparecido en rueda de prensa junto con la diputada Eulàlia Reguant, que ha advertido de que estos no son "los presupuestos que necesita el país".

"Necesitaba políticas valientes, redistributivas y de reducción de privatizaciones y no están ahí", ha añadido Reguant, que ha "tendido la mano" en todo caso a Junts pel Sí para tratar de pactar enmiendas vivas ante la votación final de las cuentas.

La CUP ha llegado a dar un sí a los Presupuestos tras una pugna ajustada que se desencalló en las asambleas territoriales de anoche y pese a que hay sectores de la formación antisistema muy incómodos con las cuentas.

De las doce asambleas territoriales, el 'no' se ha impuesto en Barcelona y Baix Llobregat, mientras que en tres ha habido reparto de votos por igual (Alt Ter, El Camp y Penedès) y en el resto ha ganado el 'sí'.

En cuanto a las organizaciones que integran la CUP y que tienen voto a través del grupo de acción parlamentaria (GAP), se han opuesto Arran, Crida Constituent, Endavant y Lluita Internacionalista, mientras que han votado a favor Constituents per la República, Poble Lliure y Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.