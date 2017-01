Colau garantiza la implicación de los "comunes" en el referéndum

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aseverado hoy que el nuevo espacio de ámbito catalán que crearán los 'comunes' y otros partidos de izquierda trabajará "más que nunca" por el referéndum soberanista pero también para revertir los "recortes criminales" del Govern, algo que "no puede esperar".

Los 'comunes' han iniciado hoy el proceso participativo "Un País en Comú" con un acto multitudinario en las Cotxeres de Sants de Barcelona y que ha servido para presentar las ponencias cero y los documentos que servirán para que la ciudadanía debata sobre cómo debe ser el nuevo partido de la izquierda alternativa catalana.

En su intervención, Colau ha remarcado que los comunes han defendido "siempre y ahora más que nunca" el referéndum -sin concretar si es unilateral o no-, "no como otros que han pasado pantallas muy rápido y no saben dónde están", ha añadido en alusión al PDeCAT.

Pero ha remarcado que el espacio que nazca del proceso participativo Un País En Comú también seguirá trabajando para "urgencias" como "los recortes criminales" de la Generalitat de Cataluña.

La líder de Barcelona En Comú ha pedido que los objetivos del nuevo partido "pasen por delante de las siglas" y ha abogado por que sea un espacio "transversal, que sume muchas identidades pero que no se cierre en ninguna de ellas", pues ha de ser un movimiento "internacionalista".