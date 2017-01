El amigo del cazador que mató a los agentes rurales, expedientado por no vigilar el arma

La Guardia Civil ha abierto un expediente por infracción grave por negligencia en la custodia de armas, que podría acarrear la revocación de la licencia, al amigo del cazador que mató a dos agentes rurales, que semanas antes le había transferido la escopeta que utilizó para el crimen.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, en el marco de este expediente administrativo, la Guardia Civil ha tomado ya declaración al amigo del cazador, que se enfrenta a una sanción que podría suponer la revocación de la licencia de armas por negligencia en la custodia de la escopeta, ya que fue utilizada por una persona que no tenía el permiso en regla.

El detenido por el doble crimen de Aspas (Lleida), Isamel R.C., transfirió tres escopetas a este amigo -entre ellas la "Benelli" que utilizó para matar a los dos rurales- en noviembre del pasado año, cuando le caducó la licencia de armas tipo E, de caza menor.

Según las fuentes consultadas, el amigo, también cazador, afronta una posible revocación de la licencia de armas por infracción grave en la ley de seguridad ciudadana, por negligencia en la custodia de estas escopetas, ya que era su responsabilidad que no las utilizara nadie que no tuviera el permiso en regla.

El juez que investiga el caso sostiene que Ismael R.C. decidió poner el arma con la que cometió el crimen a nombre de este amigo, también cazador, y con licencia en vigor, para no tener que entregarla al depósito de armas de la Guardia Civil.

De hecho, una semana después de que expirara su licencia de armas de caza menor, Ismael R.C, requerido por la Guardia Civil, acudió a la Inspección de Armas para entregar en el depósito una de sus cuatro escopetas y transferir las otras tres -entre ellas la que usó en el crimen-, a su amigo.

Para poder ceder un arma entre cazadores, por un periodo máximo de quince días, se tiene que firmar un documento interno, que sirve como autorización, en el que debe constar la fecha y la firma de ambos, y el dueño tiene que comprobar que el destinatario dispone de la licencia necesaria.

En el caso del autor del doble crimen, Isamel R.C. tenía vigente la licencia de armas de caza mayor -tipo D-, pero le había caducado en noviembre de 2016 la de armas de caza menor -tipo E-, lo que le invalidaba para utilizar escopetas como la que usó para disparar mortalmente a los dos agentes rurales.