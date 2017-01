Albiol asegura que no le "extrañaría" que Govern haya "robado" datos fiscales

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado hoy que no le "extrañaría en absoluto" que el Govern haya podido "robar" los datos fiscales de los catalanes, por lo que ha pedido a la Fiscalía que investigue, además de insistir en reclamar un pleno monográfico sobre esta cuestión en el Parlament.

El juez Santiago Vidal dimitió ayer como senador de ERC tras la tormenta política que ha desatado al afirmar que la Generalitat tiene de forma "ilegal" los datos fiscales de los catalanes, una aseveración que la Fiscalía Superior de Cataluña investiga si es cierta y que tanto Govern como ERC desmintieron rotundamente.

En declaraciones a la COPE, Albiol ha afirmado no obstante que "la Generalitat nos tiene acostumbrados a saltarse la legalidad en función de sus intereses políticos e ideológicos", por lo que "algunas de las acusaciones no serían la primera vez".

Ha recordado en este sentido que "Vidal señala que han accedido a datos fiscales de todos los catalanes de manera irregular. Han robado los datos fiscales de todos los catalanes. Y no sería la primera vez, porque la Asamblea Nacional Catalana y alguna otra entidad ya están denunciadas por usar datos de manera fraudulenta".

"No me extrañaría en absoluto", ha apuntado Albiol sobre esa posible ilegalidad de la Generalitat en la obtención de datos fiscales, por lo que ha recalcado que "es muy importante que la Fiscalía investigue".

Si bien Albiol ha recordado que los populares han solicitado además la comparecencia de varios consellers en el Parlament, ha considerado que "no es suficiente" y, por ello, ha insistido en su emplazamiento tanto a Ciutadans como al PSC para que "apoyen la propuesta de pedir un pleno monográfico para abordar esta cuestión".

Y es que "es urgente que la Generalitat se explique en sede parlamentaria" por este "escándalo", ha dicho Albiol, que ha opinado que las palabras de Vidal tienen "lógica", puesto que "no es un político ignorante en la materia, sino un magistrado que, en principio, debe tener cierto equilibrio y conocimiento político".

Pero, al mismo tiempo, ha vuelto a instar al presidente catalán, Carles Puigdemont, a que denuncie "inmediatamente" a Vidal si "lo que dijo no es cierto", puesto que "cuando alguien te acusa de robar y no es cierto, lo que se debe hacer es ir a poner una denuncia a esa persona por difamaciones muy graves".