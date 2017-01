Vidal dimite como senador para "no ser obstáculo para el proceso" soberanista

El senador de ERC y exjuez Santiago Vidal ha presentado hoy "voluntariamente" ante la dirección del partido su dimisión como senador "para no ser ningún obstáculo para el proceso" soberanista, según ha indicado la formación republicana en un comunicado.

Vidal había desatado una tormenta política al asegurar que el Govern tiene de forma "ilegal" los datos fiscales de los catalanes e investiga a jueces en Cataluña, unas afirmaciones que tanto el ejecutivo catalán como ERC se apresuraron a desmentir.

"He hecho unas declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad no se ajustan a la realidad", ha afirmado hoy.

Pese a admitir que "debería haber contrastado mejor las informaciones antes", ha pedido que "no se sobredimensionen" sus palabras.

"Quiero dejar claro que en ningún momento he querido poner en duda que el actual Govern actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente y que las decisiones que se tomen en cada momento gozarán de la cobertura legal del Parlamento de Cataluña y de la ley de transitoriedad jurídica", ha recalcado.

Vidal ha asegurado que piensa "continuar trabajando discretamente para que este país sea justo y libre": "Siempre he defendido los derechos y las libertades de los ciudadanos de Cataluña y lo último que haré es dar excusas al gobierno del Estado para evitar que los catalanes podamos votar, esto es lo más importante y nunca lo comprometería".

Ante la polémica generada a raíz de sus afirmaciones, Vidal ha anunciado que en las próximas semanas suspenderá su agenda pública.

De hecho, la Asamblea Nacional Catalana ha anunciado que Vidal no ofrecerá la conferencia programada para esta noche en Martorelles (Barcelona).

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ha ordenado a la de Cataluña abrir diligencias de investigación para comprobar si son ciertas las aseveraciones de Vidal, que han motivado a los grupos de la oposición en el Parlament a pedir la comparecencia de miembros del Govern para que den explicaciones.