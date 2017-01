El PP niega la caja B y enmarca las palabras de Bárcenas en su estrategia de defensa

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha ratificado hoy, tras la declaración de Luis Bárcenas en el macrojuicio del caso Gürtel, que en su partido no ha existido una caja B y ha evitado hacer más comentarios sobre lo que considera una estrategia de defensa del extesorero popular.

Casado se ha referido a la declaración de hoy de Bárcenas en la conferencia de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que ha presidido Mariano Rajoy.

Una reunión en la que en ningún momento se ha hecho comentario alguno sobre Bárcenas, según han asegurado tanto Casado como otros dirigentes del PP que han participado en ella.

En su declaración de hoy, el extesorero ha asegurado que en el PP se llevaba una "contabilidad extracontable" en la que se reflejaban donativos de empresarios que "no tenían carácter finalista", aunque la ha calificado de algo "absolutamente inocuo"

Casado ha recordado que el PP ha defendido la honorabilidad del partido en todo momento en contra de las acusaciones que se han ido vertiendo anteriormente en la fase de instrucción del proceso, y hace ahora lo mismo con motivo de la vista oral.

Considera Casado que hoy no ha habido nada nuevo en la declaración de Bárcenas y ha asegurado que el PP está "muy tranquilo, muy orgulloso de lo que ha hecho por los españoles".

Tras insistir en que los dirigentes de su partido no suelen comentar declaraciones realizadas en sede judicial porque forman parte de las estrategias de defensa, ha reconocido que el caso Gürtel "ha sido muy difícil para el partido".

"Nosotros hemos defendido en todo momento la honorabilidad de la dirección del partido y, por supuesto, el desconocimiento de todas las acusaciones que se llevan haciendo desde hace un tiempo. y, por supuesto -ha recalcado- lo hemos negado".

Al plantearle si el PP se plantea actuar contra Bárcenas por una acusación falsa, ha emplazado a conocer la sentencia que haya en su día.

"Confiamos en la justicia. Lo que queremos es que cuanto antes se acabe este procedimiento, se sepa la verdad y quién ha sido el responsable de todo lo conocido durante la instrucción", ha añadido.